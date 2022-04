Rocco Pulitanò, vice-presidente ATL: “La LPM potrà giocare al PalaManera”

Un’ottima notizia per Mondovì e per la sua anima sportiva. La LPM BAM Mondovì, impegnata nelle gare di play-off nel Campionato di A2, potrà disputare la partita interna contro Brescia nel palazzetto dello sport “Nino Manera” di Mondovì.

L’ufficialità oggi pomeriggio, a seguito della riunione della Commissione di vigilanza che ha dato il via libera alla disputa della gara presso l’impianto in località Passionisti: superate le criticità legate all’agibilità, anche grazie all’intervento, in qualità di tecnico incaricato, dell’ing. Rocco Pulitanò.

"Sono stato contattato nei giorni scorsi dalla presidente della LPM, Alessandra Fissolo, in qualità di esperto in materia di sicurezza per il pubblico spettacolo – evidenzia Pulitanò –. Ho messo a disposizione il mio studio di ingegneria industriale, Electrical Audio Engineering, per poter trovare una soluzione tecnica temporanea per poter disputare la partita con Brescia a Mondovì. L'ho fatto con la massima disponibilità, essenzialmente per due motivi: la partecipazione della LPM alle semifinali dei play-off di A2 è un evento straordinario, dal punto di vista sportivo, uno di quegli accadimenti eccezionali tali per cui un cittadino deve mettere a disposizione le sue conoscenze e le sue capacità a servizio della città. Il secondo motivo è legato al mio ruolo di vice-presidente dell’ATL del Cuneese: in quest’ottica, ritengo che lo sport sia uno strumento straordinario di aggregazione, ma anche di promozione e valorizzazione per la città di Mondovì e del Monregalese".

"Ringrazio la LPM per avermi coinvolto, la Commissione di vigilanza, l'assessore Luca Robaldo e tutti quanti hanno collaborato per far sì che la squadra possa giocare a Mondovì, di fronte al suo pubblico sempre splendido, per poter continuare a sognare, tutti insieme, e per portare sempre più in alto il nome della città".