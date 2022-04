Saglione: “Il mio obiettivo è rendere orgogliosi i cittadini di essere saviglianesi” [VIDEO]

Quasi duecento persone hanno partecipato all’evento fortemente voluto dal candidato sindaco di Savigliano Gianfranco Saglione lo scorso 23 aprile presso il Cinèma di via Torino.

Un primo atto amministrativo con momenti di partecipazione pro attiva attraverso tavoli tematici. Da qui sono usciti diversi spunti che verranno integrati nel programma elettorale a cui stanno lavorando le quattro liste sostenitrici di Saglione (“Savigliano Domani”, Partito Democratico, “Innovazione Savigliano” e “Impegno per Savigliano”) e che verrà presentato nei prossimi giorni.

Nel video, realizzato dalla nostra testata, Saglione ha voluto ricordare l’importanza di progettare con un metodo di lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi preposti.



Saglione ha poi ribadito come sia fondamentale riaprire un dialogo con le realtà vicine: “Oggi la città di Savigliano è isolata rispetto al territorio.” Tra gli obiettivi del candidato a sindaco c’è la volontà di “rendere i cittadini orgogliosi di essere saviglianesi e sviluppare un senso di identità e di appartenenza per una città attrattiva in cui sia piacevole vivere e che sia pulita” e potenziare le politiche giovanili “creando spazi dove i giovani si possano ritrovare”.

Di seguito la video intervista al candidato a sindaco Gianfranco Saglione.