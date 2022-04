Kindchenschema: i cuccioli sono scientificamente più teneri

Tutti i cuccioli, di animali e di umani, appaiono sempre irresistibili: sapevate che dietro a questa reazione c’è una spiegazione scientifica?

Questa risposta scatta davanti alle proporzioni fisiche e i tratti caratteristici dei piccoli, evidenziati dall'etologo Konrad Lorenz nel 1943 e da lui chiamati Kindchenschema (baby schema): testa grossa rispetto al corpo, occhi grandi, bocca e naso piccini, forme arrotondate.

Lorenz riteneva che i tratti del Kindchenschema, importanti per suscitare cure, siano simili tra le specie.



Se volete sperimentare la vericidità di questa teoria andate all’ANPA e scoprite se potrete resistere a Milo e Thor.

Milo è un bellissimo e dolcissimo maschietto di poco più di 2 mesi, futura taglia medio-piccola e verrà dato in adozione con 2 vaccini e microchip.

Thor è un maschietto, simil pitbull, di circa 3 mesi e mezzo. Vivace, esuberante, simpaticissimo e intelligente. Socializzato, va d’accordo con tutti, è stato recuperato appena in tempo, prima che venisse venduto al miglior offerente! Si affida vaccinato, microchippato a persone che conoscono la razza e che lo facciano crescere come componente della famiglia. Perché a dispetto di ciò che si dice su questa razza, se allevati con amore e fermezza, sono cani dolcissimi, equilibrati e fedeli.



Per informazioni e adozioni:

A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero

Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: @Anpa-Alba-Langheroero