Taglio del nastro per InLab, il nuovo centro di ricerca e sviluppo di Inalpi [VIDEO]

Si è svolta martedì 26 aprile l'inaugurazione della nuova sede di In Lab solutions in via Manta a Moretta, alle spalle dello stabilmento Inalpi, azienda leader nella produzione lattiero caesearia.

In Lab Solutions è il laboratorio di ricerca e sviluppo realizzato con un'importante investimento di due milioni di euro del gruppo presieduto dal presidente Ambrogio Invernizzi.

A presentare la nuova realtà morettese, che dà lavoro a decine di giovani specializzati della zona, l'amministratore delegato Jean Pierre Struder. Presenti anche l'eurodeputata Irene Tinagli che attualmente presiede la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) per il Parlamento Europeo.

Nel video le interviste e alcuni momenti del taglio del nastro di questa nuova realtà.