Ciclismo: Leonardo Viglione trionfa nella cicloscalata di Aranzone

Mercoledì 27 aprile è andata in scena a Cervasca la classica Cicloscalata ad Aranzone, organizzata sempre con tanto lodevole impegno dall’Asd Cervaschese 98 della Famiglia Massa in collaborazione con l’attivo Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo e la gradita presenza del Vice Sindaco alle premiazioni, che ha accolto in una bella serata primaverile i partecipanti alla manifestazione.

I ciclisti al via si sono sfidati sulla tradizionale ascesa di 4 km con la seconda metà di gara tutta su rampe a doppia cifra ed al via si è presentato anche il monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport), già vincitore delle edizioni 2013 e 2016 e quest’anno reduce da un grave infortunio che lo ha costretto tre mesi a letto fino a Natale.

Viglione, però, non si è abbattuto e con tanta forza e determinazione si è ripresentato alle corse già da aprile salendo subito sul podio assoluto con successo di categoria nelle prove del GT Mediofondo a Crescentino e Casale M.to e ritornando al trionfo assoluto il 25 aprile nella Mediofondo del Piccolo Stelvio nell’Oltrepo’ per confermare soli due giorni dopo a Cervasca il grande ritorno alla vittoria.

Infatti Viglione, dopo aver controllato gli avversari nei primi km ed aver chiuso gli attacchi di Terroni e Pani, ha impresso il suo ritmo subito all’inizio del tratto duro, facendo presto selezione e rimanendo solo per incrementare il suo vantaggio ed andare a tagliare il traguardo sorridente a braccia alzate. A completare il podio assoluto sono stati Carlo Arnaudo e Mauro Porro, vincitore tra i Veterani.

Gli altri vincitori di categoria, oltre ai già citati Viglione nei Senior e Porro, sono stati Massimo Bosticco tra i Gentleman, Andrea Falco tra gli Junior, Matteo Viscusi tra i Debuttanti, Giuseppe Dell’Atti tra i Supergentleman A, Roberto Appendino tra i Supergentleman B e Maria Grazia Rittano tra le Donne.

La prossima prova del Campionato Provinciale della Montagna si disputerà mercoledì 11 maggio in occasione della classica Cronoscalata di Lemma per proseguire la sera del 18 maggio con la Cicloscalata a Monastero Vasco, dove Viglione vorrà di nuovo ben figurare sulle sue colline.

Il monregalese, prima di una nuova operazione che dovrà subire, quest’anno per prudenza non disputerà granfondo o gare su strada a circuito, ma nelle gare in salita sarà presente e con il trionfo di Cervasca ha dimostrato nonostante tutto di esserne ritornato il protagonista.