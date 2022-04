Ufficializzate le squadre nazionali di Skiroll, Emanuele Becchis guida il gruppo azzurro

La FISI ha ufficializzato la composizione delle squadre di skiroll per la prossima, imminente stagione agonistica. 23, in totale, gli atleti, divisi in tre gruppi.

Presenti in Squadra A Emanuele Becchis ed Elisa Sordello; Samuele Giraudo in Squadra Giovani e Francesco Becchis in Squadra Osservati.

TECNICI

Direttore Tecnico RAINER MICHEL C.S. CARABINIERI

Allenatore responsabile SBABO EMANUELE SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D

Allenatore SALA MARCO OLIMPIC LAMA ASD

Allenatore Squadre femminili CHABLOZ SOLANGE C.S. ESERCITO

Tecnico materiali RIPAMONTI MARCO S.C. LISSONE

Tecnico ROSA ANNA S.C. VALSASSINA

Fisioterapista RUGGIERO ANTONIO GIULIO S.C. OPI ASD.

SQUADRA A

Atleti

BECCHIS EMANUELE 25/04/1993 S.C. ENTRACQUE

CURTI LUCA 23/09/1997 S.C. ORSAGO

DELLAGIACOMA TOMMASO 08/09/1996 SOTTOZERO

NORDIC ASD GALASSI MICHAEL 04/01/1990 S.C. ORSAGO

GIARDINA JACOPO 05/12/1996 S.C. VALDOBBIADENE ASD

MASIERO RICCARDO LORENZO 30/11/2001 S.C. VALDOBBIADENE ASD

TANEL MATTEO 28/03/1993 ROBINSON TEAM ASS. SPORTIVA

VALERIO MICHELE 15/09/1999 U.S. CARISOLO ASD

Atlete

SORDELLO ELISA 01/02/2000 S.C. ENTRACQUE

SQUADRA GIOVANI

Atleti

ARTUSI AKSEL 16/01/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO

GAUDENZIO MARCO 18/07/2004 BACHMANN SPORT COLLEGE

GIRAUDO SAMUELE 22/10/2003 ASD S.C. VALLE STURA

LORENZETTI GIOVANNI 06/03/2003 ASS. SPORT. CARISOLO

MUNARI RICCARDO 14/10/2003 SKI COLLEGE VENETO

Atlete

GISMONDI MARIA 13/06/2004 G.S. FFOO (TESSERATA)

MORTAGNA LAURA 07/04/2003 G.S. FFOO (TESSERATA)

BORETTAZ SABRINA 02/07/2003 S.C. AMIS DE VERRAYS ASD

GHIDDI ANNA MARIA 22/03/2005 ASD SCI FONDO PAVULLESE

SQUADRA OSSERVATI

Atleti

BECCHIS FRANCESCO 09/03/1997 S.C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE

DALLA VIA ALBERTO 29/06/1995 ASD WHITE FOX

GATTI GIANMARCO 13/03/2000 S.C. VALLE ANZASCA

Atlete

BOLZAN ANNA 11/05/1995 S.C. ORSAGO AD

ROSSATO ELISA 28/04/1998 U.S. CARISOLO