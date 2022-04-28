Ufficializzate le squadre nazionali di Skiroll, Emanuele Becchis guida il gruppo azzurro

La FISI ha ufficializzato la composizione delle squadre di skiroll per la prossima, imminente stagione agonistica. 23, in totale, gli atleti, divisi in tre gruppi.
Presenti in Squadra A Emanuele Becchis ed Elisa Sordello; Samuele Giraudo in Squadra Giovani e Francesco Becchis in Squadra Osservati.
TECNICI
Direttore Tecnico RAINER MICHEL C.S. CARABINIERI
Allenatore responsabile SBABO EMANUELE SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D
Allenatore SALA MARCO OLIMPIC LAMA ASD
Allenatore Squadre femminili CHABLOZ SOLANGE C.S. ESERCITO
Tecnico materiali RIPAMONTI MARCO S.C. LISSONE
Tecnico ROSA ANNA S.C. VALSASSINA
Fisioterapista RUGGIERO ANTONIO GIULIO S.C. OPI ASD.
SQUADRA A
Atleti
BECCHIS EMANUELE 25/04/1993 S.C. ENTRACQUE
CURTI LUCA 23/09/1997 S.C. ORSAGO
DELLAGIACOMA TOMMASO 08/09/1996 SOTTOZERO
NORDIC ASD GALASSI MICHAEL 04/01/1990 S.C. ORSAGO
GIARDINA JACOPO 05/12/1996 S.C. VALDOBBIADENE ASD
MASIERO RICCARDO LORENZO 30/11/2001 S.C. VALDOBBIADENE ASD
TANEL MATTEO 28/03/1993 ROBINSON TEAM ASS. SPORTIVA
VALERIO MICHELE 15/09/1999 U.S. CARISOLO ASD
Atlete
SORDELLO ELISA 01/02/2000 S.C. ENTRACQUE
SQUADRA GIOVANI
Atleti
ARTUSI AKSEL 16/01/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO
GAUDENZIO MARCO 18/07/2004 BACHMANN SPORT COLLEGE
GIRAUDO SAMUELE 22/10/2003 ASD S.C. VALLE STURA
LORENZETTI GIOVANNI 06/03/2003 ASS. SPORT. CARISOLO
MUNARI RICCARDO 14/10/2003 SKI COLLEGE VENETO
Atlete
GISMONDI MARIA 13/06/2004 G.S. FFOO (TESSERATA)
MORTAGNA LAURA 07/04/2003 G.S. FFOO (TESSERATA)
BORETTAZ SABRINA 02/07/2003 S.C. AMIS DE VERRAYS ASD
GHIDDI ANNA MARIA 22/03/2005 ASD SCI FONDO PAVULLESE
SQUADRA OSSERVATI
Atleti
BECCHIS FRANCESCO 09/03/1997 S.C. ALPI MARITTIME ENTRACQUE
DALLA VIA ALBERTO 29/06/1995 ASD WHITE FOX
GATTI GIANMARCO 13/03/2000 S.C. VALLE ANZASCA
Atlete
BOLZAN ANNA 11/05/1995 S.C. ORSAGO AD
ROSSATO ELISA 28/04/1998 U.S. CARISOLO