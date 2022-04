Agricoltura biologica: dalla Regione circa 5 milioni di euro per interventi sulla sostenibilità

Prosegue l’impegno della Regione Piemonte a favore della sostenibilità in agricoltura: alla misura sui pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 è stata assegnata una dotazione finanziaria di 4,560 milioni di euro.



Con questo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Agricoltura, verrà attivato il bando 2022, che nello specifico andrà a sostenere interventi a favore della biodiversità nelle risaie, tecniche di agricoltura conservativa, azioni a sostegno dell’agroecosistema, allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, gestione ecosostenibile dei pascoli.



La Giunta regionale, inoltre, ha stabilito di prorogare per un anno la misura del Psr per la conversione agli impegni dell’agricoltura biologica, assegnando un’ulteriore dotazione di 450.000 euro.



Il Presidente della Regione e l’Assessore regionale all’Agricoltura evidenziano l’importanza di queste risorse aggiuntive per l’agroambiente, ottenute grazie al minuzioso lavoro dell’Assessorato per la ricognizione dei fondi impiegati e degli importi avanzati a seguito delle istruttorie, al fine di poter utilizzare tutte le risorse assegnate al Piemonte per gli anni di transizione del Programma di sviluppo rurale.