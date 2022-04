Alba: il coro della Maddalena e “La città invisibile” aperti al pubblico da sabato 30 aprile

Il Coro è visitabile sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 19.00, con ingresso libero.

Grazie a un percorso segnalato corredato da dépliant e da un filmato multimediale che racconta la storia dell’intero Complesso della Maddalena, i visitatori potranno di apprezzare il progetto dell’architetto Bernardo Antonio Vittone e le decorazioni della volta, opera del pittore Giacomo Guglielmo Rapa.

L’area archeologica “La città invisibile” è situata in piazza Risorgimento, sotto la sede dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con accesso da piazzetta Chiodi. È aperta sabato dalle 15.00 alle 17.00 al costo di € 3.00 (ridotto € 1,00 gratuito per under 10). Con lo stesso biglietto di ingresso si può accedere anche al Museo civico “Federico Eusebio”.