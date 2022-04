Bagnolo Piemonte avrà la nuova caserma dei carabinieri vicino a piazza Don Giraudo

Ieri sera, giovedì 28 aprile, il consiglio comunale di Bagnolo Piemonte ha deliberato all'unanimità la donazione all'Agenzia del Demanio del terreno per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri.

Attualmente i militari dell'Arma sono ospitati nella caserma dei carabinieri forestali di Barge. Il trasloco era avvenuto nel gennaio 2020.

La legge di Bilancio 2022 approvata da Governo ha infatti stanziato le risorse per un programma ultra decennale chiamato “Casa del Carabiniere 2030” di rinnovo del patrimonio infrastrutturale dell’Arma finalizzato alla costruzione di nuove caserme di proprietà del Demanio dello Stato.

Nel primo triennio di attuazione del programma è stato previsto il finanziamento necessario per la progettazione e per la realizzazione nella nuova caserma della Stazione Carabinieri di Bagnolo Piemonte, ad oggi unico intervento di nuova realizzazione previsto in Piemonte, nel terreno individuato nei pressi di piazza Don Giraudo dal progetto preliminare commissionato dall’Amministrazione Comunale ed approvato dal Comando Generale dell’Arma.

Il Comune dovrà come da richiesta donare il terreno predisponendo tutti gli atti necessari. Le gare di progettazione e realizzazione saranno effettuate dall’Agenzia del Demanio.

“Finalmente gli sforzi congiunti del Comune, della Prefettura di Cuneo e dell’ Arma dei Carabinieri hanno portato al risultato sperato , essendo fondi legati al PNRR i tempi di realizzazione dovrebbero essere abbastanza veloci. Aver avuto il progetto preliminare e l’approvazione del Comando Generale dell’Arma ci ha consentito di essere la prima e per adesso unica caserma finanziata in Piemonte”, commentano dall'amministrazione comunale.