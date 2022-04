Borgna al Comitato delle Regioni a Bruxelles: “Serve l'unificazione fiscale europea” [VIDEO]

Federico Borgna, sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia Granda, ha partecipato al Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles. Nel corso della sessione plenaria ha presentato un parere sull’unificazione fiscale europea: “L'introduzione a livello europero di un livello minimo di tassazione globale per le multinazionali è il primo passo verso l'unificazione della politica fiscale europea. Serve farlo avendo chiari gli obiettivi dell'equità fiscale e dello sviluppo sostenibile del nostro sistema economico”.

Infine per Borgna serve anche più Europa per rispondere alla crisi causata dalla guerra in Ucraina: “Serve un'Europa che parli con una voce sola e che svolga il suo ruolo sia dal punto di vista della gestione delle sanzioni che della capacità di favorire il dialogo. L'Europa deve sedere al tavolo dei grandi player mondiali per favorire la pace”.