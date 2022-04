Cuneo ha un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche: "E' un unicum a livello nazionale"

La discussione nel corso della serata di ieri (giovedì 28 aprile), ultima seduta del consiglio comunale per l’annata 2017-2022. A presentare il documento l’assessore Marco Vernetti: “Il Piano s’inserisce nell’ampio obiettivo di rendere la città il più accessibile possibile e, nonostante sul tema dell’accessibilità Cuneo si possa definire particolarmente attenta, s’identifica come uno strumento indispensabile per garantire ai cittadini la più ampia partecipazione possibile della città e dei suoi elementi. Lo lasciamo in eredità alle amministrazioni future, che possa aiutarle nella stesura delle proprie politiche”.