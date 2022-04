In Granda torna Spazzamondo, una mattinata di pulizia della città

Il Comune di Cuneo aderisce nuovamente all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, organizzata dalla Fondazione CRC per sabato 4 giugno. Una mattinata di pulizia delle nostre città, con la partecipazione attiva da parte dei cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile di Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

In particolare, il Comune di Cuneo sarà supportato dal prezioso aiuto dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, sempre attivi e operativi in prima linea a sostegno di iniziative analoghe.

I cittadini che vogliono partecipare alla pulizia possono iscriversi, a partire da lunedì 2 maggio fino a martedì 31 maggio, compilando l’apposito form sul sito www.spazzamondo.it e selezionando il comune di riferimento. Una volta completata l’iscrizione i cittadini riceveranno una mail di conferma con l’indicazione del punto di distribuzione dei kit per effettuare la pulizia.

A Cuneo i kit verranno distribuiti presso un gazebo allestito in Via Giotto – Parco Monviso, nei pressi dell’incrocio con Via Quarto Reggimento Artiglieria Alpina.