Per la Giornata Nazionale della Donazione AIDO Ceva e il Vicoforte Volley Ceva uniti per il dono

La Giornata Nazionale della Donazione viene organizzata e promossa ogni anno da AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) per sensibilizzare la popolazione sul tema importantissimo della donazione degli organi e dei trapianti.

In occasione della Giornata Nazionale della Donazione, il Gruppo Aido di Ceva insieme alle atlete del Vicoforte Volley Ceva che incontrano il Volley Marene, per la promozione del "dono". A tutte le atlete è stata consegnata l'originale borraccia promozionale realizzata da Aido con il contributo del CSV.

In occasione della ricorrenza del 2022, AIDO Provinciale ha realizzato un progetto denominato "Wonderful life con lo sport per la vita", che consiste nel portare la promozione del "dono" direttamente sui campi da gioco, coinvolgendo i giovani atleti.

Questo progetto è stato accolto e finanziato dalla Fondazione CRC, e così è stato possibile disporre di materiale come le magliette personalizzate ed altri simpatici gadget da distribuire durante le manifestazioni.

Numerosi gruppi comunali della nostra provincia sono quindi scesi in campo in occasione di eventi sportivi di discipline diverse, innescando o rafforzando una collaborazione tra AIDO ed i gruppi sportivi, realtà che hanno in comune il positivo e convinto sostegno alla Vita.