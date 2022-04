Salvatore Bove confermato segretario generale della Uiltucs di Cuneo

È da poco terminato l'ottavo congresso della Uiltucs provinciale che si è tenuto nella giornata di oggi, venerdì 29 aprile, presso l’Auditorium Varco di Cuneo in largo Pascal a Cuneo. L’incontro è terminato con la nomina della nuova segreteria che conferma Salvatore Bove come segretario generale, Fabio Bove segretario organizzativo e Roberto Comba come tesoriere. Questa la squadra che guiderà la sigla sindacale fino al 2026.

Con molti spunti di riflessione e ampio spazio per il dibattito i circa 60 delegato intervenuti nel capoluogo hanno affrontato tematiche attuali come la situazione odierna post-pandemia, la contrattazione nazionale e la vertenzialità del settore commercio.