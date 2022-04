Visita di una delegazione francofona per studiare il "modello Cuneo"

Mercoledì 27 aprile una delegazione francofona è stata ricevuta in municipio per approfondire i progetti di riqualificazione urbana portati avanti dalla Città di Cuneo.



La visita, organizzata dall’Associazione LAQUP - Laboratorio Qualità Urbana Ambiente e Partecipazione (https://www.laqup.it/), ha visto la partecipazione di una trentina di tecnici e amministratori pubblici provenienti da importanti realtà francesi, belghe e svizzere, tra cui Lione, Parigi e Ginevra. L’Associazione LAQUP è infatti referente per l'Italia del Réseau RUES, rete francofona di esperti di mobilità urbana conviviale e sicura, un'associazione indipendente creata nel 1981 e composta da professionisti impegnati nei settori dell'urbanistica, della mobilità e dell'ambiente.



La Città di Cuneo è stata scelta, assieme ad altre realtà decisamente più grandi come Milano e Torino, come esempio virtuoso di buone pratiche nel campo della riqualificazione urbana e della mobilità sostenibile ed in particolare per i percorsi di pedonalizzazione realizzati nel centro storico.



Dopo un momento di presentazione dei progetti, svoltosi nel Salone d’Onore del Municipio, la delegazione è stata accompagnata in visita in città, dove ha potuto apprezzare gli interventi portati avanti in via Roma e piazza Foro Boario.