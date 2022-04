Bra: iniziati i lavori per la pista da skateboard, pronta per l’estate

Avviato il cantiere per la realizzazione della pista da skateboard a Bra, che sarà situata nell’area verde accanto alla Scuola Media Carlo Alberto Dalla Chiesa. Trova così compimento un progetto di lunga data che "nasce dalla Giunta precedente ed era stato promosso in particolare dall’allora assessore allo sport Massimo Borrelli", spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa. "La prima versione approvata prevedeva una struttura per un utilizzo più professionale. Prima della fase esecutiva, però, il collega Demaria ha sentito i ragazzi che ne avrebbero fruito quotidianamente, i quali hanno richiesto di realizzare qualcosa che potesse essere utilizzata da tutti, anche da chi non è esperto".

Il progetto è stato dunque modificato e qualche settimana fa è stato aperto il cantiere, finanziato in parte con fondi comunali e in parte con contributo del Panathlon. Il costo complessivo è di circa 70mila euro, Iva compresa, con l’obiettivo di concludere i lavori per l’estate.

Commenta l’assessore allo Sport Daniele Demaria: "La pratica dello skate è ormai diventata una disciplina olimpica ed è forse lo sport con più praticanti che soffre la maggior carenza di strutture a disposizione. Anche a Bra è cresciuto negli anni un gruppo di giovani affascinati da questa disciplina che da anni chiedono di poterla praticare trovando però difficilmente spazi adeguati se non in altre città. La nuova struttura consentirà anche di offrire corsi e quindi una nuova offerta sportiva che, nel contesto di un’area con campo da calcio e da basket, opportunamente presidiata da educatori di strada, potrà ricreare un contesto simile agli oratori di un tempo: luogo di ritrovo naturale per giovani ma con la possibilità di un indirizzo educativo per accompagnarne la crescita. Per questo spazio è inoltre in previsione un arricchimento del verde perimetrale, già iniziato con la piantumazione di tre nuovi tigli ma che proseguirà nell’autunno, per creare un ambiente il più accogliente e piacevole possibile. Vogliamo che i giovani abbiano un luogo il più possibile sano, in tutti i sensi, per potersi incontrare e trovare occasione di crescita".