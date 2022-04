Alla riscoperta dei sapori di montagna dei liquori piemontesi

Sapori unici e intensi, dalla montagna direttamente a tavola. Ecco cosa è racchiuso nei liquori tradizionali delle valli piemontesi che si ricavano dalle erbe selvatiche e dai fiori come il Genepy, l’Arquebuse, l’Achillea, la Genzianella e il Serpillo.

Più di un secolo fa, nel 1890, nella zona del cuneese erano presenti ben 21 fabbriche di liquori che offrivano lavoro a 120 operai. La creazione di liquori è un’antica usanza che per fortuna non è andata persa nel tempo, grazie alla presenza ancora oggi di aziende ben strutturate con laboratori artigianali presenti sul territorio e nelle valli limitrofe.

Si tratta di un lavoro particolare vissuto nel completo rispetto della montagna. Una volta la raccolta si basava sulle esigenze di mercato dettate dagli erboristi. Si partiva da soli o in squadre per trovare le erbe e i fiori di montagna, spesso posti in luoghi ad alta quota, e si tornava giù in valle con sacchi carichi portati a spalla o grazie all’ausilio dei muli.

Ad oggi qualcosa è cambiato, la fase di raccolta è ancora in gran parte manuale, ma è anche possibile coltivare alcune erbe officinali. Anche se grazie alle nuove tecnologie il lavoro è semplificato, le ricette con gli ingredienti a chilometri zero sono sempre quelle di una volta, tramandate di generazione in generazione per non perdere il ricco patrimonio custodito in queste valli.

Dalle erbe di montagna si ricavano liquori ed elisir dalle notevoli proprietà. Una produzione locale e di grande qualità che coglie tutto il meglio che la natura possa offrire: dai profumi ai sapori più delicati e intensi per creare spiriti sopraffini come il liquore Serpillo .

Lo spirito delle Valli Occitane: il Liquore al Serpillo

Il liquore al Serpillo, o Sërpoul in lingua d’OC, è ottenuto dal Timus Serpillum, presente in modo ubiquitario in Valle Maira. Questo tipico liquore artigianale delle valli occitane deriva dalla raccolta di una varietà selvatica di timo presente oltre i 1500 metri di altezza. La pianta è caratterizzata da un piccolo arbusto perenne che regala delle infiorescenze dal colore rosa fino al fucsia intenso e predilige i pendii aridi e ben esposti al sole. La fioritura del Sërpoul è tipica dei mesi più caldi, da maggio ad agosto, e per preparare il gustoso liquore si utilizzano solo le infiorescenze.

Chi ama gli olii essenziali sa benissimo che il Sërpoul ha proprietà eupeptiche, carminative e antispasmodiche con effetti anche balsamici e fluidificanti sull’apparato respiratorio.

Dalla gradazione alcolica leggera e dal colore dorato, il liquore al Serpillo è un perfetto digestivo da gustare a temperatura ambiente oppure come buona base per cocktail e long dring. Il sapore di questo spirito è intenso e aromatico come solo un ottimo elisir di montagna sa essere.

La tradizione del “saper fare” di Alquimio D’OC

La produzione di liquori tipici delle valli occitane è portata avanti con amore e dedizione da alcune aziende locali come Alquimio D’OC i cui altissimi standard qualitativi sono presenti in ogni processo di lavorazione, dalla raccolta manuale alla selezione accurata, dall’essicazione fino alla produzione finale attenta a soddisfare tutte le esigenze del consumatore.

A 1600 metri di quota, nello splendido contesto di Borgata Cesani, a Prazzo, tra placide vallate e boschi incontaminati, nasce l’azienda Alquimio D’OC creata dall’unione di due menti brillanti con una grande passione in comune, quella del mondo delle erbe e degli elisir di montagna.

Stefano Vindrola e Gabriele Berruti, il primo chimico e il secondo archeologo all’Università di Ferrara, mossi dalla passione per la montagna e la cultura occitana, realizzano il loro sogno quando ristrutturano la casa di famiglia e creano all’interno un laboratorio artigianale per produrre i liquori tipici della Valle Maira.

La produzione degli spiriti di Alquimio D’OC avviene in modo naturale, senza l’uso di estratti o coloranti. Dal primo piano, dove è presente l’essiccatoio, deriva un profumo di erbe inebriante che pervade tutta l’azienda.

Durante il processo di lavorazione, le proprietà delle erbe montane sono utilizzate per preservare al massimo gli aromi e mantenerne gli standard di qualità, dalla raccolta fino all’imbottigliamento. Anche l’etichetta di Alquimio D’OC richiama tutta la salubrità della montagna che si gusta già al primo sorso.

L’azienda artigianale vanta di una filiera di produzione molto corta: l’Achillea, la Genziana e il Serpoul si raccolgono spontaneamente in valle oltre i 2000 metri, l’Arquebuse si coltiva nell’orto e il Genepy è coltivato nel limitrofo vallone di Elva.

Tutti i liquori che racchiudono la tradizione e la cultura occitana dell’azienda si possono trovare presso negozi e ristoranti del territorio e sul sito online di Alquimio D’OC .

ALQUIMIO D'OC

BORGATA CESANI 18

PRAZZO

TEL. 3491061501