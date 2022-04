Il professor Beppe Ghisolfi ospite dell’Associazione Giulio Parusso: spiega l’ABC dell’economia e della finanza a cittadini e studenti

Il professor Beppe Ghisolfi terrà una lezione di economia e finanza nella struttura del Grande Circo di Primavera in piazza Sarti ad Alba martedì 10 maggio 2022 alle ore 12.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Giulio Parusso, è aperta gratuitamente al pubblico fino ad esaurimento posti. Parteciperanno una decina di classi dei primi anni degli istituti superiori albesi.



Il prof. Ghisolfi presenterà il suo ultimo libro “Abbecedario, le parole dell’economia” edito da Aragno.



Il volume, scritto con un linguaggio semplice e immediato, è stato pensato per raggiungere principalmente un pubblico di giovanissimi, ma la lettura è indicata anche agli adulti che vogliono comprendere con estrema facilità i concetti di base dell'economia e della finanza di tutti i giorni.



Sottolinea Roberto Ponzio, presidente dell’Associazione Giulio Parusso: «Il professor Ghisolfi è socio onorario e grande amico della nostra Associazione. Nel 2018 abbiamo avuto l’onore di presentare il suo volume “Banchieri” e nel 2019 “Lessico finanziario”, due best sellers di grande successo. Proseguendo negli intenti di divulgazione culturale, vogliamo sensibilizzare giovani e meno giovani all’importanza di interessarsi ai fatti economici e finanziari ed a comprendere le parole che fanno parte ogni giorno della nostra vita. Nel corso della mattinata incontreremo moltissimi studenti con i loro professori, che hanno aderito con interesse alla nostra iniziativa, e avremo modo di complimentarci con Beppe Ghisolfi per il Leone d’Oro, un prestigioso riconoscimento internazionale alla sua lunga carriera, alle competenze professionali ed al suo impegno a favore della diffusione della cultura finanziaria».



Ghisolfi, banchiere, scrittore, giornalista, già presidente della Cassa di Risparmio di Fossano e vicepresidente dell’ABI, dell’ACRI e ESGB, è membro del Cda dell’Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio WBSI e presidente dell’Accademia di educazione. Il coordinamento e le conclusioni saranno curate da Roberto Ponzio e Giuseppe Gobino rispettivamente presidente e direttore dell’Associazione Culturale Giulio Parusso.