La splendida Otranto: un gioiello del territorio Salentino

La città di Otranto, conosciuta anche come "porta d'Oriente", situata in provincia di Lecce nella bellissima Puglia, è uno dei luoghi più belli dove trascorrere le vacanze estive, ad un passo dal mare paradisiaco, con un pittoresco centro storico e i molteplici luoghi di interesse come confermato da uno dei portali di riferimento Otrantonelsalento.it.

Nata sulla costa adriatica, è il comune più orientale dell’Italia: è esattamente il punto geografico più a est del nostro amato stivale. Questo gioiello del Salento, è a tutti gli effetti un ponte di comunicazione tra Occidente ed Oriente, ricca non solo di spiagge caraibiche ma anche di storia, arte, cultura e tradizioni.

Infatti, le origini della cosiddetta città dei Martiri, sono riconducibili alle colonizzazioni greco-messapiche e romane, poi bizantine proseguendo con quelle aragonesi. Otranto, che oltre ad essere sede arcivescovile e rilevante centro turistico, ha dato il suo nome al Canale d'Otranto, che separa l'Italia dall'Albania.

Imponente città fortificata, presenta il suo borgo antico racchiuso dalle mura difensive che consentono l’accesso attraverso la Porta Alfonsina. La sua posizione strategica ha infatti da sempre rappresentato una fonte di opportunità commerciale ma anche una fonte di minacce, perché spesso teatro di invasioni e conflitti mirati alla sua occupazione.

Questo comune di 5.600 abitanti vanta moltissime presenze ogni estate per la bellezza dei posti, l’unicità del mare e l’importanza che ricopre nell’economia e turismo del meraviglioso Salento. Partecipi del fascino di questa località ci sono anche altre mete turistiche: Porto Badisco, Fontanelle, Serra Alimini, Frassanito, Conca Specchiulla.

Riconoscimenti della città: Bandiera Blu

Come negli anni passati, viene confermato il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu alla splendida città di Otranto. Quest’ultimo è un encomio internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei.

È un indice di eccellente lavoro svolto dalla comunità otrantina, che ha coniugato al meglio l’idea di crescita territoriale con salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio. Le iniziative attuate nel corso degli anni sono state molteplici:

· Pedonalizzazione del lungomare;

· Attivazione del percorso istitutivo di un’area marina protetta nello specchio acqueo vicino al parco naturale regionale;

· Attività di pulizia del litorale;

· Recupero del patrimonio architettonico;

· Salvaguardia delle acque di balneazione;

· Attività di sensibilizzazione per la tutela del territorio.

Otranto registra un numero di presenze in aumento di anno in anno, un fatto che dimostra il forte appeal esercitato dalla offerta turistica, creata con professionalità nell’accoglienza, con la tutela di paesaggi e siti naturalistici ed un patrimonio monumentale e culturale valorizzato e fruibile.

Una grande soddisfazione per ogni cittadino otrantino, che ha partecipato attivamente per avviare questo lungo percorso e veder primeggiare la propria terra nella classifica delle località più apprezzate. Ciò consentirà alla città di aprirsi sempre più anche alla domanda estera, soddisfacendo non più solo il turismo di vicinanza, ma facendosi conoscere per le proprie bellezze anche molto più in là.

Otranto condivide questo riconoscimento con altre magnifiche città del Salento e della Puglia, segnale inequivocabile di un territorio che si dimostra sempre più attento alle valenze ambientali e ai servizi dedicati ala comunità, ma anche ai turisti.

Terre d’Otranto: enorme patrimonio culturale

Nel 2010 il borgo antico di Otranto è stato riconosciuto come Patrimonio Culturale dell'UNESCO, ed è parte del club dei borghi più belli d'Italia. Simbolo iconico quindi di un patrimonio inestimabile e di forti tradizioni.

Ecco 10 luoghi da visitare assolutamente durante la tua permanenza in questa meravigliosa località:

1. Cattedrale dell’Annunziata: dedicata a Santa Maria Annunziata la cattedrale sorge sui resti di una domus romana e di un tempio paleocristiano. Custodisce il maestoso mosaico “Albero della Vita”.

2. Chiesa di San Pietro: icona dell’arte bizantina in Puglia, costruita attorno al IX-X secolo fu probabilmente anche la primissima basilica di Otranto.

3. Chiesa della Madonna di Altomare: dedicata allo Spirito Santo, con tutte le sue decorazioni riflette la bellezza dell’arte marittima e della tradizione marinara.

4. Monastero di San Nicola di Casole: sorge a pochi chilometri a sud di Otranto e rappresenta uno dei luoghi più importanti di tutto il Salento a livello storico, artistico e culturale.

5. Castello Aragonese: fatto erigere da Alfonso di Aragona, è l’unico e Castello della città e per questo una tappa assolutamente imperdibile!

6. Palazzo dei Mori e Palazzo Lopez: due palazzi di rara bellezza e carattere nobile, custodiscono importanti reperti e collezioni di importante natura artistica.

7. Masserie: restituiscono un’atmosfera affascinante, carica di tradizione e cultura, perfette anche per trascorrerci le vacanze, infatti la città ne è davvero ricca!

8. Grotta dei cervi: situata nella Baia di Porto Badisco, è un'importantissima grotta naturale costiera che racchiude un inestimabile patrimonio archeologico.

9. Ipogeo di Torre Pinta: questo luogo, che potrebbe addirittura appartenere al Neolitico, è di suggestiva bellezza e rarità, vale davvero la pena visitarlo.

10. Laghetto di Bauxite: un tempo cava di estrazione della bauxite, oggi una spettacolare area naturalistica dove rilassarsi e fare una passeggiata.