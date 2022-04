Lo stato del gioco d'azzardo in Italia nel 2022

L'industria del gioco d'azzardo in Italia è in continua crescita. Ed è un mondo che sembra non conoscere la crisi. Pertanto, è interessante conoscere i dati di crescita dell'industria italiana del gioco, ed è anche utile tenere sempre a mente le prospettive.

Infatti, oltre ad altri settori strategici come la moda, il cibo e l'automotive, anche l'industria dei giochi d'azzardo ha registrato una crescita consistente e impressionante negli ultimi anni.

L'industria dei giochi è cresciuta di oltre il 45% tra il 2018 e il 2021. Tenendo conto del periodo più lungo, dal 2016 gli italiani hanno aumentato del 250% la spesa per il gioco d'azzardo, le scommesse sportive e tutto ciò che riguarda le slot machine e i casinò online. Queste percentuali fanno girare la testa e sottolineano che questo è un settore in forte espansione e che non conosce o conosce crisi, almeno per ora.

La legislazione attuale e gli sviluppi possibili nell'immediato futuro

I giochi d'azzardo online sono regolati integralmente in Italia da ADM, più comunemente conosciuta come AAMS, Agenzia delle Dogane e monopoli , la quale rilascia licenze agli operatori di casinò e vigila sulle transazioni e sui movimenti di denaro sui siti di giochi. Gli operatori online con licenza dispongono di un sistema di segnalazione in tempo reale dell'attività dei giocatori fornita dall'ADM stesso. Proprio questa licenza, che rende possibile il gioco online in maniera legale e controllata dallo stato, potrebbe subire profondi cambiamenti nel 2022.

Infatti l'agenzia italiana potrebbe essere in procinto di lanciare un bando per solamente 40 licenze per la gestione di piattaforme di giochi online con un'offerta minima di 2,5 milioni di euro. La decisione di offrire solo 40 licenze di casinò online influenzerà sicuramente i migliori casinò online, alcuni rischieranno di essere tagliati fuori, superati dalla concorrenza.

Questo annuncio non riguarda unicamente l'inasprimento dei requisiti di licenza, ma ha importanza anche per il fatto che arriva dopo un periodo travagliato durante il quale alcuni operatori di casinò la cui licenza è scaduta da molti mesi, hanno avuto richiesta da parte di ADM di cessare la loro attività.

In soccorso dei casinò le cui licenze sono scadute, è intervenuto il tribunale della regione Lazio, che ha stabilito una proroga del termine della licenza per altri due anni, consentendo ai casinò di operare legalmente fino alla pubblicazione del prossimo bando.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verso la proposta di riforma al governo

Il mese scorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto sui temi legati alla riforma del gioco in Italia, esprimendo le sue linee guida e gli obiettivi che dovrebbero essere considerati: contrasto al mercato nero e all'evasione fiscale, rigoroso rispetto da parte degli operatori dei protocolli di gioco responsabile, ristrutturazione delle licenze scadute sono solo alcuni dei punti in discussione.

Tutti i punti saranno sviluppati dopo che lo stesso dipartimento avrà elaborato un proprio progetto di riforma (sviluppato dalla Ragioneria nazionale) e lo avrà sottoposto all'attenzione dell'attuale governo. Spetterà ora a quest'ultimo esaminare gli emendamenti proposti e quindi approvarli in definitiva in un disegno di legge che sarà passato al Parlamento, chiamato a deliberare sull'approvazione definitiva.

In caso di approvazione della riforma, sarà di nuovo compito del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilire nel dettaglio i vari decreti, che verrebbero attuati in un arco di tempo piuttosto ristretto e cioè, presumibilmente, tra i 6 e i 12 mesi. Il mercato italiano del gioco d'azzardo. al momento uno dei più importanti al mondo, potrebbe quindi mutare radicalmente.

Evasione fiscale, ludopatia e licenze

Tra i punti più importanti della riforma c'è il controllo del gioco illegale, che espone il giocatore a un numero incalcolabile di rischi e rappresenta un continuo danno alle casse dello Stato.

Anche se l'Italia da sola riceverà 11,4 miliardi di dollari di tasse dal settore nel 2021, il mercato del gioco d'azzardo illegale rappresenta un problema che il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende sradicare a tutti i costi.

A tal fine, le riforme richiederanno al governo di imporre sanzioni per i reati di evasione fiscale legati al caso.

Altri punti del piano riguardano lo spostamento degli operatori in sedi centralizzate e aree più gestibili

attivazione di tutti i possibili meccanismi per aiutare le persone con malattie ad alto rischio;

un regime speciale per le licenze che sono scadute - in molti casi da tempo - in attesa di essere rinnovate.

Cosa accade allo scadere delle licenze per i casinò

Alcuni potrebbero chiedersi cosa succede a un casinò online se non ha più una licenza valida.

Poiché l'ADM ha un sistema direttamente connesso al sito con il quale controlla tutte le transazioni, un trasferimento della connessione a questo server comporta un'immediata disconnessione dal sito.Il sistema di comunicazione è stato progettato appositamente per consentire ad ADM di accedere all'attività di un casinò al fine di combattere l'evasione fiscale e proteggersi dal riciclaggio di denaro.

Anche per questo le vincite dei siti di slot italiani sono già tassate alla fonte e dovrebbero essere dichiarate come profitto solo dai fortunati giocatori.

Questa comunicazione diretta non avviene su siti dotati di licenza estera.

In questo caso, i guadagni generati non vengono comunicati direttamente allìAgenzia delle entrate e il giocatore è tenuto a dichiarare tali guadagni in maniera autonoma per evitare di incorrere in sanzioni.

In questo senso è possibile utilizzare un sito con licenza straniera per esempio uni di quelli elencati su casinononaams.co

Non sorprende quindi che molti utenti italiani preferiscano affidarsi a siti di gioco con licenza straniera, evitando così alcuni problemi con le possibili vincite.

Vi è da ricordare che giocando su casinò a licenza estera, si rinuncia alle tutele offerte dallo stato ai giocatori per esempio in caso di controversie con il gestore o anche in caso di fallimento della piattaforma di gioco. In questo caso lo stato si occupa di far pervenire al giocatore l'intero ammontare delle sue vincite.

Per il momento, lo scenario apocalittico di scadenza delle licenze per le piattaforme di gioco è stato scampato grazie all'intervento Regione Lazio, tuttavia, il 2022 sarà comunque un anno segnato da cambiamenti radicali e non si può escludere che molte piattaforme di gioco che storicamente operano in italia, non finiscano fuori dal mercato al prossimo aggiornamento normativo.