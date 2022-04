Serata a tema neuromarketing per il Club Dirigenti Vendite e Marketing di Cuneo

Serata intensa e ricca di stimoli quella organizzata dal CDV&M di Cuneo (Club Dirigenti Vendite & Marketing) a Villa San Martino a Fossano.



Aperto con l’assemblea dei soci e con l’approvazione del bilancio 2021, l’appuntamento tenuto ieri, 28 aprile, si è arricchito della prestigiosa presenza di Caterina Garofalo e Francesco Gallucci, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ainem, l’Associazione Italiana Neuromarketing, che hanno raccontato lo stato dell’arte e l’evoluzione scientifica di questa disciplina, che sempre più si sta rivelando fondamentale per supportare le strategie di marketing, poiché dialoga e studia direttamente il cervello degli individui e lì cerca le risposte.



E come sempre accade quando si moltiplicano le connessioni, dall’incontro sono nate idee e progetti che coinvolgeranno il CDV&M nell’anno in corso, ma soprattutto il prossimo, periodo in cui il Club festeggerà i suoi 35 anni di attività.