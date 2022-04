Tutto quello che devi sapere per giocare su casinò legali in Italia

Saper scegliere con cura

La miriade di informazioni che riceviamo quotidianamente riguardo ai casinò e su come giocare è spesso fuorviante e intimidatoria. Lascia l’avventore con molti dubbi e domande che spesso e volentieri fanno desistere dalla ricerca.Questa la motivazione che ci ha spinto a diffondere questa guida stilata dagli esperti di BetPal su Italia, completa di tutti i dettagli riguardanti il come si possa intraprendere l’avventura nel fantastico mondo delle scommesse virtuali.

Giocare in Italia è permesso?

La risposta ovviamente è sì, in Italia si può giocare d’azzardo sia dal vivo che online.

Per giocare dal vivo, aggiungiamo purtroppo, è necessario recarsi a Venezia, a Sanremo o Campione d’Italia, la famosa exclave italiana in provincia di Como, ma non per tutti questi casinò sono facilmente raggiungibili. Per questo motivo molti italiani si affacciano al mondo virtuale trovandosi, per l’appunto, in situazioni scomode date le tante truffe in cui si può incappare.

Per poter aggirare questo problema ci sono alcuni dettagli facili da verificare, quali le licenze in possesso dei casinò e l’eventuale iscrizione alla ADM, l’Agenzia dei Monopoli Italiana che regolamenta il gioco d’azzardo in Italia, che rende il sito un casinò AAMS.

I giochi più diffusi nel mondo dell’online

Ogni casinò che si rispetti ha una diversificazione del portfolio imponente e cerca di offrire tutti i giochi possibili immaginabili, proprio per far fronte alla domanda sempre più elevata ed esigente del pubblico online.

Generalmente il sito è diviso tra scommesse sportive, video slot machine, giochi da casinò e giochi da casinò dal vivo con croupier in carne ed ossa che fungono da intrattenitori. Il gioco più amato da sempre, sia nei casinò reali che in quelli online, con esperienza dal vivo e non, è ovviamente la roulette che strega il pubblico con la pallina che corre sul piatto.

Sviluppatori

Altra peculiarità dei casinò che operano in rete sono gli sviluppatori, ovverosia le società che producono i vari giochi che è possibile trovare sulle piattaforme. Questa potrebbe sembrare una cosa che non riguarda i player, ma in realtà è indice fondamentale di sicurezza e affidabilità. Un sito che si affida solo ai provider top di gamma (come NetEnt, Evolution e BGaming) è un casinò che non bada a spese pur di fornire un’esperienza di gioco soddisfacente e piacevole.

In sintesi

Ricapitolando, i punti focali per scegliere bene dove giocare sono:

Legalità e licenze;

Varietà di giochi;

Sviluppatori di giochi.

Una volta ponderate bene queste opzioni si potrà dormire sonni tranquilli e divertirsi con estrema serenità.

E come si suol dire, Fate il vostro gioco!