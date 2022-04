Il parco naturale regionale delle Alpi Liguri all'outdoor ‘Festival06’ di Cannes

Da oggi a domenica la Liguria, la Provincia di Imperia e il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà in mostra nella vetrina internazionale dell’Outdoor Festival06 di Cannes, in Costa Azzurra.

Sarà infatti proprio la Città di Cannes ad ospitare la prima edizione dell’evento, una tre giorni di esperienze sportive all’aria aperta organizzata in collaborazione tra Italia e Francia che rappresenta l’evento di punta del Progetto strategico MITO, finanziato con fondi europei dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ALCOTRA. Un progetto che punta a valorizzare il territorio dalle Alpi alla costa ligure e francese, unico per ambienti e contesti differenti, accomunati da scenari che si prestano allo sviluppo di un turismo ‘outdoor’, fatto di escursioni a piedi e in bici e di un approccio alla natura di tipo ‘esperienziale’.

L’ambizione della manifestazione è aumentare l'attrattiva del territorio compreso fra le Alpi e il mare, dalla Liguria alla Costa Azzurra, rendendolo una meta emblematica del turismo outdoor, ma anche incoraggiare modalità di trasporto poco inquinanti e la promozione delle produzioni biologiche e locali per la ristorazione. Un evento questo dedicato agli sport all’aria aperta che darà l’opportunità di scoprire o riscoprire gli sport en plein air, ma anche i luoghi, i paesaggi e il clima della Région Sud e del suo entroterra fino alle montagne, oltre a un patrimonio naturalistico e culturale unico.

Molteplici e di diversa tipologia sono le attività previste dal programma: proiezioni all’aperto e in sala di film sull’avventura outdoor, mostre, colloqui, conferenze sugli sport all’aria aperta e le problematiche legate alla loro pratica, intrattenimento musicale, spettacoli, concerti e mercatini dell’usato.

Il Parco Naturale delle Alpi Liguri sarà presente per tutta la durata dell’evento, come ospite presso lo stand della Regione Liguria – Agenzia in Liguria, per promuovere il proprio territorio e le attività outdoor. Canyoning, mountain bike, e-bike, passeggiate a piedi, con le ciaspole, o a cavallo: in ogni stagione dell’anno infatti, il territorio del Parco offre molteplici possibilità per passare del tempo all’aria aperta, divertendosi e facendo sport. L’Ente Parco sponsorizzerà il proprio vasto territorio, portando un assaggio dello straordinario patrimonio naturalistico, culturale e di biodiversità che lo rendono una meta turistica sostenibile, di recente insignita della Carta Europea per il Turismo Sostenibile.

Il villaggio di Outdoor Festival06, un evento gratuito e accessibile a tutti, sarà aperto dalle 10 alle 22 in Piazza Verdun Boulevard de la Croisette e Bijou Plage. Un vero e proprio luogo di scambio e di incontro, con proiezioni all’aperto, conferenze, dimostrazioni, stand di produttori e attività sportive da provare.

Con oltre 50 espositori, il Festival propone un fitto programma, ricco e variegato, per andare alla scoperta del patrimonio naturale e culturale del Mercantour e delle Alpi Liguri e Marittime. Saranno presenti associazioni sportive, volontari, Comuni, appassionati e atleti, con l’obiettivo di promuovere le attività outdoor, che rappresentano un importante motore per lo sviluppo del turismo e per la valorizzazione del territorio.

“L'Ente Parco continua l'importante lavoro di collaborazione transfrontaliera con la Francia - commenta il Presidente Alessandro Alessandri - per promuovere il proprio territorio e l'offerta turistica incentrata sull'outdoor, sempre più richiesta dai visitatori. Il Festival di Cannes vede gli operatori del Parco impegnati in prima persona, per far conoscere le attività outdoor che il territorio offre, portando avanti un fruttuoso lavoro in sinergia le aree limitrofe, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente l'eccellenza del Parco, già insignito della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, come meta emblema della sostenibilità".