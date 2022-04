A Barge, Andrea Bruno Franco a sostegno della candidata Piera Comba con Buona Destra

Continua la crescita della Buona Destra del Piemonte attraverso una proposta di buona politica liberale basata su progetti concreti per il territorio.

Un numero sempre crescente di simpatizzanti, attivisti ed amministratori locali si mostrano interessati a partecipare alla costruzione di un nuovo percorso politico in grado di restituire alla politica il proprio ruolo di guida delle comunità.

Oggi, il direttivo regionale della Buona Destra annuncia l’ingresso dell’assossore allo Sport, Commercio e Turismo del Comune di Barge, Andrea Bruno Franco, all’interno della squadra che compine il comitato per la Buona Destra di Barge.

Un ulteriore tassello nel percorso di crescita che porta verso le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Secondo Claudio Desirò, coordinatore regionale del Piemonte, “L’ingresso di Andrea all’interno del nostro progetto conferma la concretezza della proposta territoriale della Buona Destra del Piemonte e dell’ottimo lavoro svolto da Stefano Burzio, referente del Comitato di Barge. Andrea, come tutta la Buona Destra, continuerà la propria esperienza civica all’interno della lista Barge Bene Comune a sostegno della conferma a sindaco di Piera Comba: un’esperienza che ha portato ottimi risultati nel corso di questi 5 anni di amministrazione”.

“Andrea ha tutta la nostra fiducia e sarà lui il nostro candidato alle prossime amministrative. Rappresenterà la Buona Destra nella lista Barge Bene Comune”, così Stefano Burzio Referente del Comitato locale, che aggiunge: “il lavoro svolto da Andrea in qualità di assessore in questi anni è sinonimo di ottima politica territoriale, sempre pronto ad ascoltare i cittadini e le loro esigenze. Sicuro dell’ottimo lavoro che Andrea porterà avanti, io continuerò a sviluppare il radicamento della Buona Destra e del suo progetto nella nostra zona”.

“Sono contento di essere entrato a far parte di questo progetto e di questo gruppo”, aggiunge Andrea Bruno Franco “da tempo cercavo un movimento in grado di rappresentare le mie idee ed i miei valori, tipici di una destra moderna e liberale e la Buona Destra rappresenta proprio questo. Ora, non ci resta che iniziare a lavorare”.

Nel corso delle prossime settimane diverse iniziative saranno organizzate dalla Buona Destra del Piemonte, sia in prospettiva delle prossime elezioni amministrative sia per offrire a tutti l’opportunità di conoscere ed approfondire il nostro progetto e le nostre proposte per il Territorio, per la Regione e per il Paese.

Il Direttivo Regionale della Buona Destra rimane a disposizione attraverso i propri canali social (facebook: Buona Destra Piemonte) ed alla mail buonadestrapiemonte@gmail.com