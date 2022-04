A Racconigi si prepara la sfida tra Valerio Oderda e Patrizia Gorgo

Ultimi passaggi per la formazione delle liste prima dell’avvio vero e proprio della campagna elettorale nella Città del Castello.

Salvo novità dell’ultima ora, in questa tornata dovrebbero essere soltanto due le liste in corsa.

Una, guidata dal sindaco uscente Valerio Oderda; l’altra dalla capogruppo dell’attuale minoranza, Patrizia Gorgo.

La prima, “Officina Racconigi”, è espressione della maggioranza uscente, con qualche innesto, come gli ex assessori Elisa Reviglio ed Enrico Mariano, provenienti da precedenti esperienze amministrative, l’ultima delle quali a fianco dell’ex sindaco Gianpiero Brunetti, competitor di Oderda nelle comunali di 5 anni fa.

Non si tratterebbe, tuttavia, di un vero e proprio accordo politico-elettorale tra Brunetti ed Oderda, anche se dal Pd – da cui Brunetti è fuoriuscito - hanno visto in questo passaggio un gesto di ripicca proprio nei confronti del Partito Democratico che ora sostiene l’avvocato Gorgo.

Brunetti, dal canto suo, interpellato in proposito, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

La seconda lista, “Patrizia Gorgo sindaco”, è espressione di parte della minoranza uscente, ma si prefigge di andare oltre gli schemi che hanno caratterizzato la consiliatura che volge al termine.

Oderda ha ultimato la sua squadra, che verrà presentata domani, sabato 30 aprile, alle 10.30, al Plaza Cafè.

“Il nostro progetto amministrativo – spiega Oderda - sarà ricco di nuovi slanci e nuova forza, per valorizzare le competenze e gli entusiasmi in un’ottica strutturale, finalizzata a dar valore alle peculiarità della nostra città e nel contempo a ricercare iniziative di sviluppo e di crescita. I nostri obiettivi sono: inclusione, sostenibilità, progettualità, i pilastri della nostra visione per la Città. Sabato racconteremo ciò che è stato fatto e quello che sarà. Proseguiremo col dialogo nel segno della continuità e del rinnovamento, pensando – annota Oderda - che i primi cinque anni non sono stato altro che il ponte verso il futuro e l’inizio di un già concretizzato rinnovamento”.

Nel 2017 erano stati quattro i candidati sindaci in corsa: Valerio Oderda (1980 voti, 38,15%); Adriano Tosello (1537 voti, 29,61%); Gianpiero Brunetti (1313 voti, 25,29%); Niko Bissardella (360 voti, 6,93).

Quest’ultimo era l’unico candidato sindaco non civico, in quanto espressione del Movimento 5 Stelle, che questa volta non sarà presente alla competizione elettorale.