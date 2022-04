Il Sindaco di Bene Claudio Ambrogio scioglie le riserve e annuncia la candidatura al terzo mandato

Il sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio , anche Presidente dell'Unione dei Comuni del Fossanese, scioglie le riserve e comunica la propria intenzione di candidarsi per il terzo mandato.

Tale possibilitá ha peraltro avuto conferma solamente il 4 aprile, con l'ultimo passaggio parlamentare in Senato con 190 voti favorevoli della legge che, modificando il TUEL, consente di poter svolgere la terza legislatura ai primi cittadini di comuni al di sotto dei 5000 abitanti ( mentre antecedentemente era possibile solamente sotto i 1000.)

E ancora: " Fare il sindaco è il lavoro più bello del mondo, ma anche il più faticoso, soprattutto se devi fare i conti, con la burocrazia , con gli adempimenti quotidiani , con un’emergenza sanitaria a cui nessuno era preparato. Eppure non mi sono mai sentito solo in quest’ultimo, difficile, anno e mezzo, grazie anche all’esercito di volontari che hanno dato una mano su tutti i fronti".

A seguito del passaggio legislativo citato, diversi stimoli esterni hanno spinto il Sindaco uscente a riflettere su una riproposizione nella sfida elettorale - peraltro vinta in maniera più che netta nelle passate elezioni amministrative del 2017 - per provare a dare continuitá alla impostazione amministrativa ed alle politiche portate avanti in questi ultimi dieci anni.