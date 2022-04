Mondovì, parte il “tour” di Enrico Rosso nei rioni e nelle frazioni

Dopo la presentazione pubblica della propria candidatura e della squadra a sostegno, Enrico Rosso – il candidato sindaco della coalizione che unisce la componente civica di “Energie per Mondovì” ai quattro partiti di Centro-destra – presenta le proprie idee programmatiche in un “tour” che coinvolgerà tutti i rioni e le frazioni della città di Mondovì per l’intero mese di maggio.

«Quello della presentazione del programma – evidenzia Enrico Rosso – è un momento molto importante: comunichiamo direttamente alla popolazione la nostra “idea di città”, le nostre proposte, la nostra visione per un rilancio concreto di Mondovì. Nel frattempo, ci mettiamo in ascolto, ci rendiamo disponibili al dialogo, a recepire istanze da parte dei cittadini. Un grande impegno da parte nostra, ma siamo sicuri che ne scaturirà un solido lavoro di squadra, sul campo, per un’azione sempre più capillare ed efficace».

In calendario per venerdì 20 maggio, alle ore 20 presso il Park Hotel a Mondovì Altipiano, la presentazione ufficiale di tutte le liste a sostegno.

Di seguito invece il calendario completo degli incontri (inizio previsto alle ore 20.30).

Mercoledì 4 maggio: Borgato, presso il Circolo ACLI

Giovedì 5 maggio: Breo, presso Sala comunale delle conferenze

Lunedì 9 maggio: Pogliola, presso Bar “Sara e Giulia Caffè”

Martedì 10 maggio: Sant’Anna, presso Pizzeria Il Caminetto

Mercoledì 11 maggio: Via Cuneo, presso il Park Hotel a Mondovì Altipiano

Giovedì 12 maggio: Ferrone, presso la Bocciofila

Venerdì 13 maggio: Altipiano, presso il Park Hotel

Lunedì 16 maggio: San Quintino, presso la ex-Scuola

Martedì 17 maggio: Merlo, presso il Circolo ACLI

Mercoledì 18 maggio: Piazza, presso la Società operaia di Mutuo soccorso

Giovedì 19 maggio: Gratteria, presso la Sala degli Alpini

Lunedì 23 maggio: San Giovanni dei Govoni, Salone

Martedì 24 maggio: Breolungi, presso il Ristorante da Mauro

Mercoledì 15 maggio: Pascomonti, presso il Circolo ACLI

Giovedì 26 maggio: Borgo Aragno e dintorni, presso la sala briefing del Porto Aerostatico

Venerdì 27 maggio: Carassone, presso il Centro Anziani

Lunedì 30 maggio: San Biagio, presso il ristorante ex-ACLI

Martedì 31 maggio: Rifreddo, presso il Circolo ACLI