Realizziamo insieme, la lista di Giraudo a Borgo, è in fase di definizione: conferme e tante novità per il futuro dell'importante centro della Granda

Borgo San Dalmazzo ha sicuramente bisogno di novità, ed è proprio per questo che l'imprenditore Paolo Giraudo, contitolare della Audisio Prodotti Siderurgici e Ferramenta, ha deciso di scendere in campo per quella che da parecchi anni è la sua città.

Il programma della lista civica, in fase di definizione seguendo anche gli input che i concittadini stanno inviando all'indirizzo dedicato idee@realizziamoinsieme.it, è sempre di più improntato sul fare, sul desiderio di andare avanti, sulla modernizzazione realizzata con rispetto e sostenibilità, sfruttando le opportunità del momento ma senza trascurarne i rischi.



"Ma Realizziamo Insieme", spiega Paolo Giraudo, "il cui elenco di candidati verrà pubblicato nei prossimi giorni, vuole anche garantire continuità limitatamente a quanto di positivo è stato fatto in passato. Non si può pensare", continua, "che ad ogni tornata elettorale tutto venga distrutto e fatto ripartire da zero, anche perché in questo modo non si va da nessuna parte".



In attesa di conoscere la lista completa, sono stati comunicati alcuni dei suoi componenti: si va da nomi completamente nuovi del panorama politico borgarino, quali il giovane Alex Pepino, classe 1991 ma già docente e dottorando in lingua francese e Marco Rivetti, farmacista e titolare di una parafarmacia, a chi invece, già presente nelle amministrazioni passate, è desideroso di portare avanti con sempre più impegno i progetti di rilancio della città, come Luisa Agricola, avvocata e già assessore uscente e Antonella Dutto, consulente fiscale ma anche guida turistica con grande esperienza nella nostra zona. In lista già sicuramente confermati e impazienti di dare il meglio per Borgo anche Massimo Silvestro e Pasquale Pesante, pensionato già impegnato come nonno vigile volontario.



Nei prossimi giorni verranno comunicati gli altri nomi e il programma che la lista presenterà ai suoi elettori e a quanti vorranno dare una mano.