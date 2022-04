Ciuffo è stato abbandonato e ora è insicuro e timoroso

Ciuffo è stato abbandonato e questo gli ha causato tantissima sofferenza. Come potete vedere dalla foto è uno splendido cane dal mantello roano nero e bianco, dal carattere dolce e un po’ timoroso, con le giuste rassicurazioni, amore e pazienza potrà tornare ad avere fiducia nelle persone.

Barone è un bellissimo e simpaticissimo maschio, di un anno, taglia media, dal carattere esuberante, ma anche docile e molto affettuoso.



Potete conoscerli al canile/rifugio Dog’s World, in via Mulino Vecchio 31 in frazione Vaccheria di Guarene.

Tel. Roberta 338.5812367 - Monica 338.3234634

E-mail: info@canilevaccheria.it

Pagina Facebook: @HAPPY DOG

tel:3383234634