A Demonte un laboratorio gratuito sulla gestione a casa dell’anziano fragile

Partirà lunedì 2 maggio a Demonte, presso il circolo La Stella Alpina in piazza Nuto Revelli (ex piazza Renzo Spada), un percorso di tre incontri sul tema della gestione domiciliare della persona anziana. I 3 incontri, gratuiti e condotti da 2 operatori socio sanitari della Cooperativa Sociale Proposta 80, sono dedicati a chi si occupa di una persona anziana in casa, o a chi è volontario o anche solo semplicemente interessato al tema.

Il percorso si svilupperà secondo il seguente calendario:

· lunedì 2 maggio ore 17/19: la mobilizzazione e la prevenzione da lesioni da pressione

· lunedì 9 maggio ore 17/19: il benessere della persona anziana

· lunedì 16 maggio ore 17/19: vivere in sicurezza la casa

Il percorso vuole essere l’occasione per informarsi, imparare, ma anche scambiarsi in maniera concreta consigli su come prendersi cura degli anziani che abbiamo intorno.

I laboratori sono gratuiti, ma è necessaria l’iscrizione contattando Laura Pegoraro al cell. 339 820 7641.

Il progetto IncL - Bien Vieillir / Invecchiare Bene fa parte del Piano Integrato Territoriale PITER Terres Monviso ed è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma Interreg Alcotra 2014-2020. Il progetto si sviluppa attraverso azioni concrete che permettono di portare, in maniera durevole, i servizi socio sanitari sul territorio: alla sua riuscita collaborano partner che per la prima volta cooperano a livello transfrontaliero: comunità di comuni e consorzi comunali, enti ospedalieri, società civile. Sul versante italiano che vede come partner il Consorzio Monviso Solidale e l’Asl CN1 e Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese come soggetti attuatori, gli interventi sono previsti nelle valli Stura, Grana, Maira, Varaita, Po-Bronda e Infernotto. In valle Stura lavorano al progetto, oltre al CSAC e all’ASLCN1, le cooperative sociali Emmanuele e Proposta 80.