Diocesi di Saluzzo: eventi formativi per scoprire il patrimonio artistico religioso e le aperture dei luoghi del sacro

Con la primavera 2022 riparte “Itinerari del Sacro”, il progetto nato nel 2007 grazie alla sinergia delle cinque diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

L’Associazione Volontari per l’Arte si occupa della valorizzazione del patrimonio storico e artistico ecclesiastico. Ogni anno oltre 500 volontari garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Ai volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, sono rivolte le proposte formative e di aggiornamento incentrate sui vari temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento.

La Diocesi di Saluzzo inaugura la nuova stagione formativa con un appuntamento dal titolo “Archeologia, belle arti e paesaggio a Savigliano: un atlante” in programma il 29 aprile alle ore 16 presso il Palazzo dei Vescovi (Saluzzo, via Maghelona 7). L’incontro, a cura di Rosalba Belmondo, storica dell’arte, porrà l’accento sui tantissimi elementi di contatto storico-artistico tra Saluzzo e Savigliano. Con i “Volontari per l’Arte” della Diocesi di Saluzzo, sono invitati a partecipare all’incontro quanti interessati alle tematiche trattate e al confronto con la realtà di volontariato culturale diocesana ormai attiva dal 2011. Per ulteriori informazioni e programma completo è possibile scrivere a beniculturali@diocesisaluzzo.it.

Inoltre, il 1 maggio dalle 15.00 alle 18.30, presso il Palazzo dei Vescovi di Saluzzo, si svolgerà l’ultima apertura della mostra “Il volto della fede. La Sindone”. L’esposizione, nata su idea del Vescovo Mons. Cristiano Bodo, è dedicata alla devozione sindonica sul territorio diocesano. La narrazione gode del significativo apporto del Museo della Sindone di Torino che ha eccezionalmente concesso in prestito una scultura di ispirazione sindonica di Tarcisio Manassi. Il racconto prosegue poi con opere di epoca e tipologia diversa: dal patrimonio della Biblioteca Diocesana spicca, ad esempio, la tavola pubblicata nel 1829 dalla Stamperia Lobetti Bodoni rappresentante una calcografia che illustra l’esposizione della Sindone avvenuta a Torino nel 1578. L’allestimento consente inoltre di apprezzare il restauro della Via Crucis di Giuseppe Toscanelli dipinta nel 1789 per la Chiesa della Madonna di Loreto di Saluzzo.

Da maggio a ottobre (2^ domenica del mese - ore 14.30-18.00), con il prezioso supporto dei Volontari per l’Arte, sarà possibile visitare i seguenti “Luoghi del Sacro”:

ACCEGLIO | Confraternita dell’Annunziata - Museo d’Arte Sacra dell’Alta Val Maira

BUSCA Loc. Valmala | Santuario della Madonna della Misericordia di Valmala

DRONERO Fraz. Monastero | Chiostro delle Monache nel complesso parrocchiale di Sant’Antonio

ELVA | Chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta

PAGNO | Antica abbaziale dei Santi Pietro e Colombano

VERZUOLO | Antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo

VILLAR SAN COSTANZO | Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli con cappella di San Giorgio e cripta; Santuario di San Costanzo al Monte

SALUZZO | Cattedrale di Maria Vergine Assunta; Chiesa di San Giovanni; Santuario della Consolata

Gli Itinerari del Sacro, le aperture de “I Luoghi del Sacro” e le proposte formative per diventare parte del team Volontari per l’Arte sono in partenza in tutti i territori delle diocesi di Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo. Per informazioni è possibile consultare i siti internet delle singole diocesi oppure visitare la pagina Facebook @Itineraridelsacro.