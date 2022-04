Start a Saluzzo: il via alla 27^ Mostra di Arte Contemporanea in collaborazione con Paratissima

Da giovedì 28 maggio Start è diventata anche Arte contemporanea, accanto all’Artigianato che declina altri appuntamenti per il fine settimana.

Anche Start/Arte condurrà una riflessione sul tema del Ri-Abitare, offrendo le più varie interpretazioni e declinazioni attraverso la visione di artisti emergenti affiancati da autori più noti.

Mentre si svolge nel cortile del Quartiere alla ex caserma il workshop di scultura condotto dall’artista Walter Visentin per la realizzazione dell'opera Genius Loci, si inaugura oggi pomeriggio la 27° Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, realizzata per la prima volta in collaborazione con Paratissima, curata da Francesca Canfora e visitabile fino al 22 maggio nel percorso espositivo della ex Caserma Musso.

Sono protagonisti una trentina di artisti, giovani talenti emergenti, artisti più noti e dal curriculum espositivo di lungo corso, tra cui Domenico Borrelli, Carlo Doria, Enrico Iuliano e Walter Visentin, che per l’occasione ri-abiteranno gli spazi del Quartiere con grandi sculture e installazioni di dimensione ambientale. Sarà presente anche Davide Dileo, più famoso come Boosta e storico fondatore della band dei Subsonica, che esporrà un’installazione sonora appositamente realizzata per Start e l’associazione di street artist "Il cerchio e le gocce", invitati a esporre con un progetto di approfondimento sulla loro ventennale attività di interventi a scala urbana, a livello nazionale e internazionale.

Sempre nell’ambito della collaborazione con Paratissima dal 29 aprile al 22 maggio il Chiostro della Chiesa di San Giovanni ospita Animal Soul di Simone Benedetto per raccontare come la scultura può animare e ri-abitare uno spazio, reinterpretando poeticamente lo spirito di un luogo.

Due interessanti proposte di artisti cittadini arricchiscono il calendario dell’Arte a partire dal 7 maggio. Si apre al pubblico in un cortile privato la mostra "Bambole, porcellane, oli, sete e smalti" nella quale Giuliana Risso Rivoira presenta una raccolta di opere realizzata, tra le pareti di casa, in trentacinque anni di creatività. (Sabato 7 e 14 maggio, ore 15 – 18, domenica 8 e 15 maggio, ore 15 – 18).

Sarà invece Villa Belvedere, sulla strada collinare di San Bernardino la sede della mostra personale dedicata al pittore saluzzese Nino Parola nel centenario della nascita. (Sabato 7 e 14 maggio, ore 15 - 18.30, domenica 8 e 15 maggio, ore 10.30 - 18.30).

Accanto alle iniziative proposte da Saluzzo Arte powered by Paratissima e dall’Istituto Garuzzo Per Le Arti Visive alla Castiglia, la 44^ edizione del Premio Matteo Olivero porta a Saluzzo una nuova opera permanente e site specific. La vincitrice dell’edizione 2022 del Premio, dopo Sinestesia Eco dell’Italiano Roberto Pugliese (2021), Campi Flegrei Conferenza del tedesco Veit Laurent Kurz (2020), Harp del colombiano Santiago Reyes Villaveces (2019), Analemma del duo newyorkese Mark Barrow e Sarah Parke (2018) è Marinella Senatore che il 25 maggio presenterà la sua opera Dance First, Think Later che andrà a rendere unico il foyer del Cinema Teatro Magda Olivero.

Tornando al fine settimana che si apre si ricordano la tavola rotonda di START di sabato 30 aprile alle 9.30 nella sala degli specchi de Il Quartiere. Tema: il "Legno Monviso: Verso un marchio per le foreste e la filiera locale” una conversazione, moderata da Lucio Vaira di Walden srl tra imprese, enti locali e progetti innovativi, nella quale si definiranno i confini di un marchio per le foreste locali, dalla castagna all'artigianato.

Dopo un sabato Radunà e il trekking Costigliole Saluzzo alla scoperta della costa olearia, domenica 1 maggio a Castellar tornano gli Spaventapasseri e per l’occasione partiranno da Start delle speciali navette per portare tutti, grandi e piccoli, a rivivere la grande magia dei ciciu che tornano ad invadere le vie del borgo.

Sabato 31 aprile e domenica 1° maggio a Saluzzo seminari, workshop, visite guidate dedicate all’Artigianato, in occasione della mostra allestita nella suggestiva cornice del museo civico Casa Cavassa: un viaggio tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le storie degli artigiani.

Artigiani a Casa Cavassa, nell’ex convento delle Orsoline e in salita al Castello.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start21 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.