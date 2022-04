Imparano un mestiere e si rimettono in gioco: all'Enaip di Cuneo studenti fragili si innamorano della cucina [VIDEO]

Il venerdì pomeriggio sono seguiti da Enrico Elia, cuoco che li guida nella preparazione dei pasti. Il menù del giorno - oggi 29 aprile - prevedeva tagliatelle al ragù e crostata di mele, pere e cioccolato.

Hanno macchinari e attrezzi di ogni tipo, perché devono imparare a cucinare in vista di un inserimento lavorativo. Sono gli alunni del Corso di Formazione al Lavoro dell'Enaip di Cuneo. Al termine del percorso diventeranno "aiutanti di cucina".

Sono otto studenti, dai 22 ai 50 anni, tutte persone soggette alla legge 68 del 1999, che ha la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Dopo il corso verranno guidati nell'inserimento lavorativo.

A spiegare come funziona questo importante progetto è la direttrice Alessia Cesana, che evidenzia come la buona riuscita di questo corso sia legata allo staff di docenti. Oltre a Enrico Elia, c'è Giada Barbero, della pasticceria Agnello di Demonte e il cuoco Marco Paschetta. I ragazzi, per la parte sanitaria, sono seguiti da Cristiano Cravanzola, referente per l'Asl CN1; la tutor è Flavia Morra, che segue i ragazzi nell'inserimento lavorativo e nel mantenimento del posto.

A coordinare tutto c'è Luca Gastaldi. "Questo corso è frequentato da persone adulte, tutte con fragilità emotive importanti - spiega. E' una bella opportunità per loro, perché possono rimettersi in gioco. Il lavoro restituisce dignità a queste persone. E' una bella sfida, non sempre facile, ma piena di soddisfazioni. Per loro e per noi che li seguiamo e accompagniamo in questo percorso".