Calcio Serie D: domenica 1°maggio si gioca la terzultima di campionato, il Fossano riceve il Borgosesia

Archiviato l'ultimo turno infrasettimanale della stagione le squadre del girone A di Serie D si preparano ad un nuovo weekend di calcio: in programma la 36^giornata (17^ e terzultima di campionato).

Fossano obbligato a vincere nella sfida casalinga con il Borgosesia: i blues hanno ancora possibilità di conquistare la salvezza diretta e fanno la corsa su Ticino (che ha un punto in più in classifica ed è impegnato sul campo del Derthona) e Asti (4 punti in più, in casa del Saluzzo nel prossimo turno).

Il Bra di Floris, in corsa per una posizione nei playoff, fa visita al Vado.

Primo match point per il Novara, di scena a Gozzano con un confortante +8 sulla Sanremese seconda (che riceve il Sestri Levante).

Fischio d'inizio alle 15 di domenica 1°maggio.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Caronnese-Ligorna: Luca Vittoria di Taranto

Casale-Varese: Marco Di Loreto di Terni

Fossano-Borgosesia: Giuseppe Sassano di Padova

Gozzano-Novara: Giuseppe Rispoli di Locri

Derthona-Ticino: Luca Tagliente di Brindisi

Lavagnese-Chieri: Carlo Virgilio di Agrigento

Pont Donnaz-Imperia: Simone Di Renzo di Bolzano

Saluzzo-Asti: Sebastian Petrov di Roma 1

Sanremese-Sestri Levante: Alfredo Iannello di Messina

Vado-Bra: Andrea Mazzer di Conegliano