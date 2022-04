Racconigi Cycling Team: doppia trasferta sulle strade di Emilia Romagna e Veneto

Nuovo fine settimana di gare caratterizzato da una doppia trasferta per il Racconigi Cycling Team.

Sabato 30 aprile le junior Matilde Ceriello e Camilla Marzanati prenderanno parte alla prima cronometro stagionale fortemente voluta dalla Società Ciclistica Cotignolese A.S.D. sulle strade romagnole di Boncellino, in provincia di Ravenna. 9,250 i chilometri totali di gara, quasi totalmente pianeggianti, che le ragazze in gara dovranno affrontare. La manifestazione prenderà il via alle ore 14:00 in punto.

Domenica 1° maggio le atlete di patron Silvio Traversa saranno protagoniste della seconda edizione del “Trofeo Rosa Green Bike”, manifestazione organizzata dall'A.S.D. Green Bike a Sant'Urbano, in provincia di Padova. La gara delle junior, lunga 88 chilometri spalmati sulle strade di un circuito da ripetere per 8 volte, scatterà alle ore 11:00, mentre quella riservata alle atlete appartenenti alla categoria elite, lunga 99 chilometri suddivisi su 9 giri del circuito, prenderà il via ore 14:30. Il ritrovo è fissato presso il Polo Scolastico di via Ca' Nove 7, a Sant'Urbano (PD), mentre partenze ed arrivi sono collocati sull'ampio rettilineo di via Europa.

Il tecnico piemontese Roberto De Filippo, nella gara junior, potrà contare sulle prestazioni di Irene Cagnazzo, reduce dalla 'top ten' alla “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia” a Corridonia (MC), di Matilde Ceriello, di Camilla Marzanati, di Asia Rabbia e di Elisa Roccato, tra le più forti al “Gran Premio Città di Monselice” disputato il giorno di Pasquetta a Monselice, proprio in provincia di Padova. Nella competizione riservata alla categoria elite, invece, sarà la diciannovenne Matilde Beltrami a tenere alto l'onore della formazione del team manager Claudio Vassallo.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO BONCELLINO - CRONOMETRO INDIVIDUALE” A BONCELLINO (RA):

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ROSA GREEN BIKE JUNIOR” A SANT'URBANO (PD):

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ROSA GREEN BIKE ELITE” A SANT'URBANO (PD):

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo