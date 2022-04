Volley, playoff A2M. Al via la semifinale con Santa Croce, coach Serniotti: "Loro sono forti, ma lo siamo anche noi" (VIDEO)

Al via domenica pomeriggio le semifinali del campionato serie A2 Credem Banca, nelle quali stavolta la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo non parte con il fattore campo a proprio favore. I cuneesi saranno infatti impegnati in gara-1 (si gioca al meglio di 2 vittorie su 3 partite) sul campo toscano di Santa Croce sull'Arno, dove affronteranno i Lupi della Kemas Lamipel, seconda forza del torneo al termine della regular season.

Le due formazioni arrivano all'appuntamento con percorsi diversi: agevole il cammino degli uomini allenati da Cezar Douglas, che nei quarti hanno rifilato un doppio 3-0 a Brescia, mentre quelli di Roberto Serniotti hanno dovuto impiegare ben 10 set per avere la meglio su una coriacea e mai doma Motta di Livenza.

In regular season Cuneo e Santa Croce hanno ottenuto una vittoria a testa ed entrambe le volte si è imposta la squadra in trasferta: 3-1 per la BAM Acqua S. Bernardo all'andata al PalaParenti, mentre il match di ritorno al Palasport di Cuneo terminò con la vittoria dei toscani al tie-break dopo che i biancoblu erano avanti 2-0.

Fu la partita che spezzò la lunga striscia di successi di Cuneo e, contemporaneamente, diede il "la" ad una Kemas Lamipel fino a quel giorno abbastanza in ombra: negli ultimi due mesi Santa Croce è stata probabilmente la squadra che ha espresso la miglior pallavolo del torneo, tanto da riuscire a chiudere appunto in piazza d'onore in regular season, alle spalle di Bergamo.

Degli avversari, del calendario, ma soprattutto circa le condizioni fisiche e piscologiche con le quali Cuneo si appresta ad affrontare l'ultimo step verso la finale promozione, abbiamo parlato con coach Roberto Serniotti nella lunga chiacchierata che vi proponiamo nel video a seguire.