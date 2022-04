Missione compiuta per due fratelli cuneesi: 965 km in bici per arrivare alla Duna del Pilat

I due fratelli cuneesi Orlando e Riccardo Pellegrino, rispettivamente di 60 e 62 anni, hanno raggiunto la meta.

Partiti in bicicletta dal Colle della Maddalena lo scorso 18 aprile, in 11 giorni sono arrivati all’Oceano Atlantico sulla Duna du Pilat, la duna più alta d’Europa. Lo hanno fatto rigorosamente in autosufficienza, con tutte le attrezzature e l’abbigliamento necessario per affrontare un viaggio così lungo: bicicletta, tenda, materassino e zaino in spalla, senza troppe pretese, solo vivere appieno un’avventura sognata da tempo.

Orlando e Riccardo hanno pedalato per 965,32 km attraversando la Francia per portare a compimento un obiettivo: nella vita ci vuole forza e coraggio, anche un po’ di incoscienza per non mollare mai.

Adesso un po’ di riposo e lunedì si riparte per rientrare a Cuneo: altra lunghissima pedalata per dimostrarci che da soli non si arriva da nessuna parte ma insieme si possono fare grandi cose.