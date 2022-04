Atletica, Campionati Italiani dei 10.000 metri in pista: Pietro Riva e Anna Arnaudo tra i più attesi

Domenica 1 maggio a Brescia, nell’impianto che da qualche mese porta il nome di Gabre Gabric, si disputeranno i Campionati Italiani dei 10.000 metri in pista: in palio i titoli tricolori assoluti e u23.

Da questo appuntamento sono poi certamente attese indicazioni utili in vista della Coppa Europa di specialità, in programma a Pacè, in Francia, il prossimo 28 maggio.

Tra gli atleti più attesi, tanti i piemontesi. In campo maschile, su tutti Pietro Riva (Fiamme Oro). Il cuneese, che proprio il 1° maggio compirà 25 anni, campione italiano dei 5000 metri in carica, si presenta a Brescia forte del record italiano nei 10 km su strada ottenuto lo scorso 19 marzo a Laredo, in Spagna, con il crono di 27:50 prima di timbrare in 1h01:36 il personale sulla mezza maratona a Berlino. Tanti gli avversari per lui, a partire da Yohanes Chiappinelli al suo esordio sulla distanza. In chiave piemontese (e non solo), pronti a dare battaglia Marouan Razine (Esercito), pluricampione italiano dei 5000, reduce dal 1h05:17 corso alla mezza di Reggio Emilia, e il duo dell’Atl. Casone Noceto, attualmente in cima alle liste stagionali, composto da Italo Quazzola (28:41.27) e Francesco Carrera (29:00.43).

Tra gli altri piemontesi Nicolò Gallo (Atl.Mondovì-Acqua S.Bernardo), al primo anno nella categoria promesse, che lo scorso anno da junior conquistò il successo nell’appuntamento internazionale giovanile di Oderzo di corsa su strada sui 10km. Al via anche Flavio Ponzina (Brancaleone Asti), Marco Giudici (Sport Project VCO), i portacolori dell’Atl. Giò 22 Rivera Enrico Martino Oddone e Alessandro Boschis, Rudy Albano (Atl. Saluzzo); per la categoria u23 Luciano Spettoli (Atl. Alessandria), Alessandro Cafasso (Battaglio CUS Torino) e Paolo Orsetto (Atl. Vercelli 78).

Nella prova femminile c’è invece attesa per Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), seconda nell’ultima edizione. Proprio su questa distanza però nella passata stagione la 21enne cuneese ha conquistato l’argento europeo U23 a Tallinn in 32:40.43 sfiorando la migliore prestazione nazionale di categoria (32:38.96 di Allison Rabour nel lontano 1989). Campionessa italiana dei 5000 metri in carica, nel weekend appena trascorso Arnaudo ha portato il personale sui 1500 a 4:28.09. A darle filo da torcere ci sarà la sua compagna di squadra nel team azzurro d’oro u23 agli Europei di Cross Giovanna Selva (Sport Project VCO) che sulla distanza vanta un primato personale di 34:37.33. In gara per il Piemonte anche Sonia Mazzolini (GAV) e la torinese dell’Orecchiella Garfagnana Cecilia Basso.