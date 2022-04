“Con te per te”, al via i laboratori della salute nel monregalese

Tra maggio e giugno il progetto “Con Te Per Te” ha in programma la realizzazione di un ciclo di “Laboratori della salute” dal titolo “Ops! Prevenire le cadute e mantenersi attivi: suggerimenti e strategie per il benessere delle persone anziane” aperti, oltre che ai volontari e agli operatori di progetto, a tutta la cittadinanza.

Il progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC nell’ambito del Bando Comunità 2030, intende promuovere il lavoro collaborativo, sinergico ed innovativo con le comunità locali per rafforzare una rete articolata di servizi a sostegno della domiciliarità delle persone ultrasessantacinquenni.

Proprio in quest’ottica di potenziamento delle competenze all’interno delle comunità locali sono stati pensati questi incontri che intendono affrontare, con un approccio preventivo, tematiche specifiche relative a:

1) prevenzione delle cadute e dei rischi domestici (si individueranno i rischi che spesso si trovano nelle nostre case e che con alcuni accorgimenti si possono ridurre e eliminare; in seguito verranno presentati alcuni consigli, suggerimenti e strategie per ridurre il rischio di farsi male nella propria abitazione e soprattutto di cadere dentro e fuori casa;

2) mantenersi attivi (verrà spiegato perché è importante muoversi ad ogni età e in ogni situazione e verranno presentati consigli, suggerimenti e strategie per mantenersi attivi in sicurezza).

I “Laboratori della salute” saranno in tutto 4 per dare una copertura a tutti i territori di progetto:

- Mercoledì 11 Maggio, Ormea, ore 15:00 (presso la Sala riunioni delle Scuole vecchie, via Dottor Bassi);

- Lunedì 16 Maggio, Saliceto, ore 20:30 (presso la Sala Polivalente, piazza Carlo Giusta);

- Mercoledì 25 Maggio, Ceva, ore 17:00 (presso la Biblioteca Civica, via Pallavicino 11)

- Mercoledì 8 Giugno, Roccaforte Mondovì, ore 20:30 (presso la Società Operaia, piazza della Repubblica).

La conduzione dei laboratori sarà affidata a Sonia Ferraris (Dottoressa Fisioterapista, Coordinatore Gestionale FKT Dipartimento Medico Generale Area Riabilitativa), Sandra Artusio (Dottoressa Fisioterapista ASL Cn1) e Neva Vagnetti (Dottoressa Fisioterapista, Referente volontaria gruppo informale “Le ragazze di Ormea”).

Il progetto “Con Te Per Te” è gestito da Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione con: ASL CN1 Distretto Sud-Est, Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.), Servizio Socio Assistenziale Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, Cooperativa Caracol, Cooperativa Il Cortile, Comune di Bagnasco, Comune di Camerana, Comune di Ceva, Comune di Garessio, Comune di Mondovì, Comune di Monesiglio, Comune di Ormea, Comune di Saliceto, Unione Montana Mondolè (nello specifico i Comuni di: Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì), Casa di Riposo “Don B. Rossi” Villanova Mondovì, Casa di Riposo “Mons. G.B. Eula” Roccaforte Mondovì, Casa di Riposo “Renzo Merlino” Ormea, Casa di riposo Monesiglio, Fondazione Opera pia Garelli Casa di Riposo Garessio, Croce Rossa Italiana Comitati territoriali di Mondovì e Monesiglio, Associazione P.A. Croce Bianca Garessio, Associazione P.A. Croce Bianca Ormea, Associazione Il Tempo Amico Ceva, ASD Pollicino Ormea, Associazione Orizzonti di vita Val Bormida Camerana, Associazione Don Salvatico Saliceto, Associazione Auser Valle Tanaro, Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O., Informatica System, Coldiretti.

Per informazioni sui “Laboratori della salute” o sul progetto si può contattare il numero +39 3339887223 o scrivere a conteperte@colaval.org .