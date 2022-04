Grappa & cioccolato: la golosa love story sbarca ad Alba

Una nuova fantastica storia d’amore 100% piemontese sta per essere vissuta. I protagonisti sono, da una parte, i distillati di una delle più storiche grapperie del Nord-Ovest e, dall’altra, il cioccolato di una realtà altrettanto antica, da sempre legata al suo territorio d’origine. Mazzetti d’Altavilla e Baratti & Milano, 340 anni di storia e tradizione in due (fondate rispettivamente nel 1846 e nel 1858), si preparano a una nuova avventura da condividere insieme in un esempio di partnership concreta fra imprenditoria di settori distinti che si uniscono per creare format innovativi e stuzzicanti.

Mazzetti d’Altavilla distilla da sette generazioni vinacce piemontesi per creare grappe tipicamente di territorio alle quali si aggiungono gli altri spirits come pregiati Brandy, il Gin e la liquoristica, frutto di uno storico patrimonio di ricette.

Baratti & Milano è un simbolo del cioccolato di qualità conservando un'anima artigianale che si esprime con la grande ricercatezza della materie prime utilizzate, la professionalità e la passione dei propri maestri cioccolatieri, l'esclusività di molti prodotti e l'eleganza delle proprie confezioni.

Il connubio suadente fra distillati e cioccolato ha un suo precedente fuori dal Piemonte e più precisamente nella cosmopolita Milano dove da due anni è attivo il primo “Grappa & Cioccolato Store”, molto più di un negozio ma anzi uno spazio per scoprire nuove intriganti frontiere di consumo sensoriale delle tipicità piemontesi del food e del beverage. E – se è vero che squadra vincente non si cambia – l’esperimento ormai ampiamente collaudato sbarca questa volta nella capitale delle Langhe: sarà, infatti, la città di Alba a ospitare nel cuore storico cittadino (l’apertura è prevista sabato 30 aprile) il nuovo Grappa & Cioccolato Store, il secondo in partnership con Baratti & Milano e il quinto shop di distillati in capo a Mazzetti d’altavilla dopo le aperture di Milano, Marcallo (Mi), Casale e Altavilla Monferrato (Al).

Una nuova bandierina è pronta per essere collocata sulla capitale delle Langhe posta agli estremi del Casalese nell’area dei Paesaggi Vitivinicoli piemontesi dichiarati Patrimonio dell’Umanità nel 2014. Nella centralissima via Vittorio Emanuele, da tutti gli Albesi (e non solo) conosciuta come “Via Maestra” e come luogo di passeggio e shopping cittadino, nasce al civico 13 un inno al Piemonte più ghiotto, capace di “prendere per la gola” i visitatori che affollano sempre più, anche dall’estero, il Monferrato e le terre di Langa e Roero.

Le motivazioni che hanno portato le due realtà storiche del made in Italy a creare il nuovo store ad Alba sono svariate. Ad esempio il ruolo della città come porta mondiale del turismo vitivinicolo e agroalimentare dei pendii piemontesi, la sua centralità rispetto alle aree di provenienza delle pregiate vinacce di Barolo, Barbaresco, Arneis e altri vitigni da sempre oggetto di distillazione di Mazzetti d’Altavilla, la vicinanza alle aree di provenienza delle eccellenti varietà di nocciole utilizzate da Baratti & Milano nella produzione di storiche tipologie di cioccolatini come i cremini o il gianduiotto.

Cosa potranno trovare il pubblico locale e i turisti presso il Grappa & Cioccolato Store Alba?

Una vasta selezione di spirits come grappe, brandy, liquori, amari, bitter, gin, frutta al liquore e, al contempo, una gamma extragolosa di praline, tavolette, cremini (specialità di casa Baratti&Milano), caramelle, disponibili in un colorato assortimento adatto anche a comporre strenne di assoluto richiamo e gradimento.

E se l’occhio vuole la sua parte, lo Store di Alba riserverà a tutti i curiosi un allestimento scenico e green-friendly: il design concept sposa infatti una linea innovativa messa a punto dall’esperto Paolo Scoglio, specializzato nella progettazione di Architetture in simbiosi con la natura, in Italia e all'estero. Secondo tale studio il negozio smette di essere un ‘contenitore’ che ospita espositori e prodotti, diventando un’architettura totale in cui lo spazio fisico si fonde con gli arredi, l’illuminazione, i prodotti e l’esperienza-utente. Uno spazio che, attraverso linee continue e affilate, si ispira niente meno che al terroir connotando l’area di provenienza del prodotto, il clima, la morfologia del terreno, la tradizione enologica, il lavoro dell'uomo, i materiali ed i colori. Il progetto si traduce nella scelta di legno di rovere naturale, acciaio corten ossidato all’aria, linee di luci led sostenibili ad altissima efficienza… insomma uno scrigno avveniristico ma caldo, un luogo esperienziale in cui materiali naturali e millenari sono interpretati e riproposti in uno stile minimal green.

In questo contesto l’elemento originale è dato dalla possibilità di trovare e comporre idee regalo approfittando di suggerimenti di accostamento di profumi e aromi dei distillati e dei cioccolati, sperimentando sempre nuove proposte di “pairing sensoriale” che tanto appassionano i palati italiani e stranieri.

Il Grappa & Cioccolato Store Alba (Tel. 0173 208815 – mail: grappastorealba@mazzetti.it) è aperto (7 giorni su 7) da sabato 30 aprile p.v. in via Vittorio Emanuele 13 (Via Maestra ) con i seguenti orari: lunedì (15-19), dal martedì alla domenica (10-14 e 15-19).