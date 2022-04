"La svolta del Concilio", a Frabosa Sottana si ricorda Monsignor Sebastiano Dho

Sarà ricordato sabato 14 maggio, a Frabosa Sottana, dove era nato nel 1935, Mons. Sebastiano Dho.

E' stato presentato negli giorni scorsi, nel salone "Don Bellisio", nella parrocchia del Sacro Cuore di Mondovì il programma delle giornate dedicate alla memoria del Vescovo emerito di Alba e Saluzzo.

"La svolta del Concilio", questo il nome scelto per la giornata a lui dedicata che si svolgerà nel monregalese.

Mons. Dho, ordinato presbitero il 29 giugno 1958. Da giovane prete fu innanzitutto vice-curato a Niella e poi a Murazzano, diventando poi parroco – con due anni appena di ordinazione –, nella comunità di Nasino, in Valle Pennavaire al confine tra Liguria e Piemonte. Nel ’64 assunse anche la guida della parrocchia di Alto. Nel ’66 lasciò l’alta Valle Tanaro per guidare la parrocchia di Peveragno San Giovanni. Nel frattempo aveva ricominciato a studiare. Nel ’70 si licenziò in Teologia sacramentaria a Roma, alla Lateranense. Nel ’69 veniva nominato direttore de “L’Unione Monregalese” (incarico che portò fino al ’73), quindi divenne docente di Teologia morale al Seminario Maggiore di Mondovì e negli anni seguenti allo STI di Fossano ed alla Facoltà teologica a Torino. In quegli anni gli fu affidata la piccola parrocchia di Poggi S. Spirito a Ceva, a cui si dedicò fino all’84.

Docente di religione pure nelle Scuole superiori, nel ’77 fu incaricato quale vicario episcopale per la pastorale. Aggiunse l’impegno di consulente dell’UCIIM e di assistente nazionale dell’Istituto secolare “Gesù Maestro”. Dall’82 è stato vicario generale al fianco del vescovo mons. Massimo Giustetti. Dall’83 gli fu anche chiesto di assumere la responsabilità di pro-rettore del Seminario. Quindi la nomina, resa nota il 4 luglio ‘86, a Vescovo di Saluzzo fino al ’93, quando fu chiamato come Pastore nella diocesi di Alba fino al 2010, al compiersi dei 75 anni. Come vescovo emerito rientrò a Mondovì, prima ospite del Seminario e poi, per alcuni anni presso l’Istituto “S. Teresa” a Piazza. Si è spento ad agosto dello scorso anno, all'età di 86 anni, dopo aver raggiunto i 35 anni di episcopato.