Coltivazione privata di cannabis: Filippo Blengino dei Radicali Cuneo convocato in Prefettura

Prosegue il contenzioso legale che coinvolge Filippo Blengino, segretario dell'associazione "Radicali Cuneo - Gianfranco Donadei", e che riguarda la coltivazione privata di cannabis che, nella scorsa estate, ha reso pubblico possedere sul proprio balcone come gesto di disobbedienza civile: negli ultimi giorni Blengino è stato convocato in Prefettura, e verrà ascoltato in merito agli eventi.

Il 1° settembre 2021 Blengino era stato denunciato dalla Digos, dopo aver documentato la crescita della coltivazione tramite post e video su Facebook. La pianta è stata sequestrata, e il giovane referente dei Radicali si trova ora a dover rispondere dei reati d'istigazione al consumo di sostanza stupefacente e istigazione a delinquere. Come atto di solidarietà, all'ora, anche il presidente dei Radicali a livello nazionale, Igor Boni, si era autodenunciato per gli stessi reati.



"L'alcool può danneggiare la salute molto seriamente - ha dichiarato recentemente Blengino - eppure nessuno mai si sognerebbe di vietarlo. La cannabis, ci dice la scienza, non uccide. Viviamo in un Paese in cui organizzazioni criminali fanno affari gestendo vendita di sostanze stupefacenti, le carceri sono piene di detenuti per reati legati alle droghe, i tribunali sono intasati da procedimenti in materia. Per questo ho reso pubblico il mio gesto, per rendere palese una realtà dannosa, che con il referendum avremmo cambiato. Mi assumerò ovviamente tutte le mie responsabilità, ma certamente porterò avanti, insieme ai miei compagni, la lotta per la legalizzazione della cannabis, contro la logica del proibizionismo, che rafforza solo le organizzazioni criminali".