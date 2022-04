Bollette dell'acqua: 3 consigli per alleggerire i costi

Al giorno d’oggi, chi non presta attenzione ai consumi delle risorse idriche rischia di trovare delle brutte sorprese all’arrivo della bolletta dell’acqua. Molto spesso, è il conto degli sprechi accumulati nell’arco della giornata, lasciando scorrere l’acqua anziché procedere alla chiusura quando non ci serviva. Secondo stime aggiornate, nell’attesa che fuoriesca l’acqua calda dal rubinetto, si consumano circa 9 litri d’acqua ogni 5 minuti. A fine anno, una famiglia media si ritrova a dover pagare per quasi 6000 litri d’acqua inutilizzati.

La soluzione al problema si sviluppa su due binari paralleli. Da un lato, c’è bisogno di un impegno costante da parte di genitori e figli nella riduzione degli sprechi, dall’altro un piccolo investimento volto all’acquisto di prodotti superefficienti.

Per avere un quadro della situazione più chiaro basta dare un’occhiata al sito Idrapoint , un punto di riferimento dove reperire accessori utili per chi vuole risparmiare in bolletta. Come vedremo, le ferramenta online offrono almeno 3 consigli per alleggerire i costi trimestrali.

Bollette dell’acqua: la riduzione dei costi grazie alle caldaie di ultima generazione

Se si vuole beneficiare di importanti detrazioni fiscali, oltre il risparmio bollette, il punto di partenza per un investimento di efficientamento energetico è sicuramente una caldaia di ultima generazione. Questi dispositivi tecnologici dispongono di un sistema innovativo per tenere l’acqua a temperatura costante, evitando lo spreco di litri nell’attesa dell’acqua calda.

Altresì, le caldaie moderne semplificano la gestione dei consumi quotidiani grazie al loro pratico termostato smart. Si tratta di un vero e proprio pannello di controllo dal quale poter compiere una serie di operazioni: impostare una certa temperatura dell’acqua per il riscaldamento, verificare i consumi idrici su base giornaliera, preimpostare l’accensione della caldaia ma anche regolare la distribuzione dell’acqua calda all’interno dell’appartamento.

Sostituendo il vecchio impianto con una caldaia a condensazione, si registra un risparmio del 30% sulle bollette del gas, chiaramente a seconda del tipo di impianto installato in casa. Tali percentuali corrispondono a circa 150 euro in meno sulle bollette del gas calcolate su base annua. Non proprio due spiccioli.

Bollette dell’acqua: i vantaggi dall’installazione di rubinetti frangigetto

Una volta sostituita la vecchia caldaia, il progetto volto al miglioramento del grado di efficientamento energetico prosegue con l’installazione di rubinetti frangigetto, sia in cucina che nel bagno.

Nel punto di fuoriuscita dell’acqua, viene quindi inserito un piccolo dispositivo metallico, avente il compito di ridurre il quantitativo d’acqua in uscita. Tutto ciò è reso possibile da uno speciale sistema di ventilazione che genera una sorta di barriera capace di frapporsi alla pressione esercitata dall’acqua.

In definitiva, spendendo delle cifre non esorbitanti, si ottengono dei rubinetti che consumano la metà rispetto ai modelli meno recenti. Tra l’altro, ad una riduzione degli sprechi, seguirà poi una riduzione dei costi sulle prossime bollette dell’acqua.

Bollette dell’acqua: la scelta di un water a doppia pulsantiera

Leggendo la guida, avrai sicuramente intuito che il risparmiare in bolletta dipende da alcuni piccoli gesti quotidiani. Il fatto è che molte volte non gli diamo l’importanza che meriterebbero. Per fare un esempio, tiriamo lo sciacquone del WC, consumando più acqua di quanto effettivamente ne serva.

Una cattiva abitudine che può essere rimossa con la scelta di un water a doppia pulsantiera sulla cassetta. Gradualmente, genitori e figli impareranno a regolare il flusso dell’acqua in base alle loro necessità e potranno tirare un sospiro di sollievo all’arrivo della bolletta dell’acqua.