Eventi per famiglie e amanti dell’outdoor, Artea riapre il Forte di Vinadio

Domenica 1° maggio la Fondazione Artea, con il Comune di Vinadio, riapre al pubblico il Forte Albertino con tante possibilità di visita e un ricco calendario eventi dedicati ai più piccoli e agli amanti dell’outdoor.



Dalle 10 alle 19, il percorso multimediale “Montagna in movimento”, le esperienze immersive di “Vinadio Virtual Reality”, la mostra permanente “Messaggeri Alati”, il percorso per famiglie “Mammamia che forte!” e diverse novità accoglieranno i visitatori. Proprio domenica, infatti, prenderà il via il primo appuntamento di TOTAL FORTE, una delle nuove proposte 2022, che prevede la visita guidata ai tre fronti difensivi del Forte di Vinadio, organizzata ogni prima domenica del mese, da maggio ad ottobre, al costo intero di 15 euro e ridotto 13 euro.



Per il tour, della durata di circa cinque ore, è consigliato il pranzo al sacco ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0171 959151 – 328 2032182. Diverse, invece, sono le opzioni di ingresso al Forte di Vinadio: “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” al costo di 7 euro intero e 5 ridotto, “visita guidata al Forte” a 8 euro intero e 6 ridotto, “Vinadio Virtual Reality” con tariffa unica a 3 euro, oppure il cumulativo dell’intera offerta a 13 euro intero e 10 ridotto.



Il costo del percorso di visita per famiglie con bambini “Mammamia che Forte!”, invece, varia in base al numero dei componenti: 12 euro per tre persone, 15 euro per quattro persone e 17 euro per cinque persone.



Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a info@fortedivinadio.com, tel. 0171 959151 – 328 2032182 oppure consultare il sito www.fortedivinadio.com e www.fondazioneartea.org.



La proposta 2022 si arricchisce anche del progetto +FORTE, un fitto calendario di visite esperienziali, da maggio a settembre, dedicate ai più piccoli e agli amanti dell’outdoor per vivere incredibili avventure e scoprire appieno la storia dell’imponente fortezza immersa nella natura della Valle Stura. Ogni seconda domenica del mese, la proposta per le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni si chiama +FORTE KIDS: cinque appuntamenti con laboratori ludico-didattici, organizzati in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0171 959151 – 328 2032182, al costo di 20 euro per tre persone, 24 euro per quattro persone e 28 euro per cinque persone. Agli appassionati di trekking, orienteering e ciclotour è dedicata, invece, l’iniziativa +FORTE OUTDOOR ogni terza domenica del mese: cinque escursioni, organizzate in collaborazione con Valle Stura Experience, immersi nella natura, scandite dal ritmo delle musiche occitane. Trekking, percorsi di orienteering e ciclotour per approfondire l’arte, l’architettura militare e la storia del Forte di Vinadio da un’altra prospettiva.



Domenica 8 maggio sarà proposto il primo appuntamento di +FORTE KIDS, dalle 15 alle 17, con il laboratorio “A.A.A. cercasi Cavalier-postino!”. I laboratori, che porteranno le famiglie dei bambini tra i 6 e i 10 anni alla scoperta della sommità del fortino con narrazioni e interventi musicali nella polveriera e nella misteriosa Caverna Comando, sono realizzati in collaborazione con La Fabbrica dei Suoni.



+FORTE OUTDOOR, invece, partirà domenica 15 maggio, con “Arte tra le mura” un itinerario di visita dedicato all’arte fuori e dentro le mura della fortezza: un tuffo nel passato, tra le opere di pregio storico-artistico della chiesa di San Fiorenzo e nel presente, attraverso le installazioni di arte contemporanea del forte. Le attività per adulti e bambini avranno un costo intero di 10 euro e ridotto di 8 euro. È previsto un numero minimo di 10 persone e massimo di 30 persone per questa prima attività di +FORTE OUTDOOR. Tutti gli appuntamenti prevedono abbigliamento e calzature comode.