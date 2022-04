Elezioni, per Zampedri "Savigliano non è più attrattiva per gli imprenditori" [VIDEO]

A Savigliano si entra nel vivo della campagna elettorale. Il candidato a sindaco Gianluca Zampedri, commercialista 54enne, sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Lega, Fratelli D'Italia, Forza Italia e Udc pone la basi di quello che sarà il programma elettorale che verrà presentato nei prossimi giorni.

Punto cardine il lavoro. Da qui, per Zampedri, bisogna ripartire per recuperare quote di "Pil e appeal, che sono venute meno con le ultime amministrazioni."



"Savigliano ha delle potenzialità incredibili - ha affermato Zampedri nel video realizzato dalla nostra redazione - che ha perso negli ultimi 20 anni. Non è più attrattiva per gli imprenditori che portano benessere."

Ma non trascura anche il lato artistico-culturale "da potenziare e valorizzare. Mancano le strutture di base per avere un turismo attivo e residente, così come mancano le strutture ricettive."

Nel video l'intervista al candidato a sindaco di Savigliano Gianluca Zampedri in corsa verso l'election day del 12 giugno con la casacca del centrodestra.