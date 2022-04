Cuneo, quasi 200 persone sottoposte allo screening cardiologico gratuito in piazza Galimberti

Sono state numerose anche oggi (sabato 30 aprile) le persone che hanno scelto di fare lo screening cardiologico completo e gratuito presso il Jumbo Truck della Banca del Cuore in piazza Galimberti a Cuneo. Una opportunità importante per la salute di ognuno, messa in campo grazie alla straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022”, facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”.

Abbiamo voluto provare anche noi a mettere in ‘cassaforte’ la salute del nostro cuore. Così ci siamo recati sul posto e dopo oltre tre ore di coda ci siamo avvicinati all’ingresso del tir, dove ci è stato consegnato un modulo da compilare per fare gli esami previsti dal programma. Una mezz’oretta e abbiamo avuto gli esiti di: esame elettrocardiografico (Ecg); screening aritmico; controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico; rilascio della card BanncomHeart attiva, grazie alla quale il cittadino avrà sempre a disposizione lo storico sanitario e l’Ecg relativi al proprio cuore in modo semplice e intuitivo grazie alla password e credenziali personali.

Al termine, insieme al personale presente, abbiamo fatto un primo bilancio di questa due giorni che ha registrato sul Jumbo Truck: 88 pazienti il venerdì, 100 il sabato, con una media di 10 persone ogni ora. Sono previsti altri 100 pazienti per domani, domenica 1° maggio, ultima giornata di presenza a Cuneo.

L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, col patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-Anci.