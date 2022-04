Due nuovi corsi per i bambini a Salmour, a cura dell'associazione "Le Bolle".

L'associazione culturale "Le Bolle" di Salmour ha fatto partire in questo secondo mese di primavera due interessanti corsi dedicati ai propri associati, già in cantiere dallo scorso settembre ma sospesi per altri impegni e per le restrizioni pandemiche.

Venerdì 22 aprile ha preso il via il corso di inglese in sala Vaira, suddiviso in due fasce di età: scuola primaria e scuola dell'infanzia, e tenuto dalla maestra Valeria. Esso si svolge grazie al supporto di un PC e del proiettore messi a disposizione dalla amministrazione comunale.

Ad oggi coinvolge quasi una ventina di bambini, ma è prevista la possibilità di iscriversi in corso d'opera.

Per i più grandi la lezione è integralmente in lingua inglese, peraltro già praticata in ambito scolastico, e sono previsti esercizi e letture. I più piccoli sono in queste settimane alle prese con i rudimenti: numeri, colori, con un approccio prevalentemente orale.

La seconda proposta è il corso di yoga al parco Crova, tenuto al giovedì dalla insegnante Jessica.

È rivolto anche questo alla fascia 3-11 anni e, nonostante la giovane età degli allievi, parte dalle basi profonde dell'antico yoga insegnato dai saggi rishi.

Silenzio, meditazione, scoperta di sè accompagnati da movimento, canto e allegria.

Insegna a esternare il proprio essere, per conoscerlo ed amarlo.

È dunque un percorso che intrapreso precocemente è tanto più efficace in quanto depone dei semini nei cuori dei piccoli, i quali fioriranno nel bene e nella luce.

Le lezioni sono suddivise in tre parti:

La parte dinamica, con esercizi di flessibilità e equilibrio

La parte meditativa, con tecniche di introspezione

La parte creativa, che propone storie, canzoni, giochi che esteriorizzano quanto percepito nelle prime due fasi.