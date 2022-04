Volley A2M, semifinali gara-1. Domani Cuneo a Santa Croce per il colpaccio. Botto: "Loro sono cresciuti? Noi altrettanto" (VIDEO)

Rispetto per l'avversario sempre, paura mai. Con questo spirito Santa Croce sull'Arno e Cuneo iniziano domani la scalata verso la finale promozione: si gioca al meglio delle due vittorie su 3 incontri previsti. Fischio d'inizio alle 18 di domani, domenica 1 maggio; campo di gioco il PalaParenti di Santa Croce sull'Arno.

A leggere le dichiarazioni che arrivano da entrambe le parti, le premesse per assistere ad una grande sfida di semifinale ci sono tutte: "Ci troveremo di fronte un avversario molto forte, che si è ulteriormente rinforzato per provare a raggiungere grandi obbiettivi nell’immediato, ma noi guardiamo in casa nostra. Abbiamo le idee ben chiare sul dove vogliamo arrivare!", sostiene il centrale della Kemas Lamipel Santa Croce, Roberto Festi.

"Incontriamo una squadra forte, ma abbiamo giocato tante partite fuori casa nelle quali abbiamo fatto molto bene, controbatte il capitano della Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, Iacopo Botto. Che aggiunge: "Dunque questo non ci deve assolutamente spaventare. Ce la giocheremo a viso aperto: se loro sono cresciuti noi abbiamo fatto altrettanto".

Le sue dichiarazioni della vigilia nel video a seguire.