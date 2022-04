Volley maschile A2, semifinali playoff - Santa Croce ci crede, Festi: "Cuneo molto forte ma noi non vogliamo fermarci!"

Alle 18 di domenica 1° maggio scatta Gara 1 delle Semifinali Playoff di Serie A2.

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo se la vedrà con la Kemas Lamipel Santa Croce che nei quarti ha avuto la meglio su Brescia.

I Lupi, che giocheranno, la prima partita in casa, non si nascondono e puntano alla finale (contro una fra Bergamo e Reggio Emilia).

Le dichiarazioni del centrale Roberto Festi in vista dell'inizio della serie: "Abbiamo raggiunto la semifinale e siamo ovviamente contenti, ma non vogliamo fermarci. La nostra squadra ha le potenzialità e le qualità per arrivare a giocare la finalissima. Ci troveremo di fronte un avversario molto forte, che si è ulteriormente rinforzato per provare a raggiungere grandi obbiettivi nell’immediato. Noi guardiamo in casa nostra, abbiamo le idee ben chiare sul dove vogliamo arrivare!. Con l’occasione ci tengo a fare un appello ai nostri tifosi, abbiamo bisogno di voi. Riempiamo il palazzetto!”.