Volley: Savigliano celebra Daniele Mellano, convocato per il raduno dell'U22

Nel clima di delusione per la retrocessione in serie B, in casa Volley Savigliano è arrivata una notizia che restituisce orgoglio e ottimismo.

Daniele Mellano – centrale di 2 metri e 02, classe 2002, in forza alla prima squadra griffata Monge Gerbaudo dove nel girone di ritorno del campionato di A3 si è conquistato un posto nelle rotazioni – su segnalazione del commissario tecnico della nazionale Ferdinando De Giorgi è stato convocato ad un collegiale di allenamento in preparazione al torneo di qualificazione al Campionato Europeo 2022, in programma a Guidonia (Roma) dal 17 al 22 maggio.

Mellano fa parte di un gruppo di 15 giocatori (di cui 4 senior) alle dipendenze di uno staff tecnico guidato dal 1° allenatore Vincenzo Fanizza e dal 2° allenatore Adriano Di Pinto; il raduno inizierà martedì 3 maggio a Cavalese (Trento).

Gli atleti che non parteciperanno al torneo di qualificazione, il 16 maggio lasceranno il ritiro.